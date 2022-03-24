Т-fest, FACE, Нерви: у Варшаві пройде благодійний концерт на підтримку України

У Варшаві пройде благодійний концерт на підтримку України / Фото: Instagram
Навіть у найскладніші часи музика здатна об'єднувати людей. Так, Тіна Кароль та Jerry Heil допомогли зібрати 2 мільйони злотих для України на концерті у Польщі. А незабаром у Варшаві пройде ще один благодійний вечір.
Як стало відомо, 27 березня у польській столиці відбудеться концерт, на якому виступатимуть рок та реп-виконавці, які підтримали Україну.
Серед хедлайнерів вечора заявлено:
- T-fest
- Нерви
- Пошлая Молли
- FACE
- MAKRAE
- BARZ
Організатори проекту повідомили, що всі зібрані під час концерту кошти перейдуть до фонду PAH (Polska Akcja Humanitarna) для допомоги біженцям України.
Концерт пройде на одному з головних варшавських майданчиків – на сцені клубу Progresja.Також під час виступу артистів проходитиме пряма трансляція, щоб люди з усіх країн світу могли підключитися до збору коштів для українців.
Раніше ми повідомляли, що Віра Брежнєва разом із донькою рятують українських біженців у польському Любліні, а шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповідав, що допомагає українцям у Польщі.
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