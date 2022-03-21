Тіна Кароль і Jerry Heil допомогли зібрати 2 мільйони злотих для України на концерті у Польщі (фото)

20 березня у польському місті Лодзь відбувся масштабний благодійний концерт "Разом з Україною", де виступали українські та польські артисти

У Польщі зібрали кошти на підтримку України / Фото: radiolodz.pl

Зараз зірки з усього світу, об'єднавшись, надають допомогу українцям. Зокрема, Ештон Кутчер та Міла Куніс особисто зібрали 35 мільйонів доларів для України.

Також днями у Польщі організували концерт "Разом з Україною", який мав на меті підтримати українців як морально, так і фізично з допомогою збору коштів. Захід пройшов на Atlas Arena у Лодзі разом з українським та польськими знаменитостями, повідомив український дипломат Андрій Дещиця.

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Благодійний концерт відкрила семирічна українка Амелія Анісович, з якою згодом дуетом заспівала Тіна Кароль хіт "Україна – це ти". Окремо співачка виконала композицію "Закрили твої очі". До речі, під час виступу Кароль, позаду неї на екрані висвітлювалися назви українських міст, які постраждали від рук окупантів.

У Польщі відбувся благодійний концерт / Фото: radiolodz.pl У Польщі відбувся благодійний концерт / Фото: radiolodz.pl У Польщі відбувся благодійний концерт / Фото: radiolodz.pl У Польщі відбувся благодійний концерт / Фото: radiolodz.pl У Польщі відбувся благодійний концерт / Фото: radiolodz.pl 1 /5

Також на заході висупила Jerry Heil, яка їздить країнами та збирає кошти для ЗСУ й переселенців. Артистка заспівала "Гімн Молоді".

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Як додав Дещиця, під час концерту також прочитали "Заповіт" Тараса Шевченка українською та польською мовою. Окрім того, польський актор та режисер Андрій Северин послав "русский военный корабль…" туди, куди й належить.

Концерт транслювали в Польщі, Україні та ще 50 країнах. Глядачі надсилали SMS-повідомлення, вилучені кошти за які, передали фонду підтримки України. На заході загалом зібрали понад 2 мільйони злотих.

Раніше ми повідомляли, що Віра Брежнєва разом з донькою рятують українських біженців. Також Ектор Хіменес-Браво розповідав, що допомагає українцям у Польщі.

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