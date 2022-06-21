Таким принца Вільяма бачили далеко не всі! ТОП-фото герцога Кембриджського, які змусять вас усміхнутись

Сьогодні принц Вільям відзначає 40-й день народження / Фото: Getty Images

Принц Вільям — старший син принци Діани та принца Чарльза. Він народився 21 червня 1982 року в лікарні Святої Марії у Лондоні.

Весь світ спостерігав, як світловолосий веселий хлопчик Вільям виріс у привабливого красеня, а згодом – у відповідального та гідного престолонаслідника. У герцога Кембриджського та його дружини Кейт Міддлтон є троє спадкоємців – Джордж, Шарлота та Луї, який вже у свої чотири роки став підкорювачем жіночих сердець.

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Британці дуже люблять Вільяма та його сім'ю за щирість, відкритість, доброту та простоту. Тож не дивно, що саме старшого сина Діани бачать майбутнім королем Британії.

З нагоди дня народження принца Вільяма сайт "Сьогодні" показує кумедні та рідкісні світлини герцога (таких ви ще не бачили), а також порівнюяє те, як діти онука Єлизавети ІІ схожі на свого батька в дитинстві. Приємного перегляду!

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Показуємо найяскравіші фото принца Вільяма в день його 40-річчя / Фото: Getty Images, Pinterest

А як же ж принц Вільям відсвяткує своє 40-річчя?

Як пишуть західні ЗМІ, принц Вільям планував провести спільну вечірку у Віндзорському замку або Сандрінгемі. Ймовіно, свято пройде у колі найрідніших родичів. На жаль, принца Гаррі Вільям не зможе побачити на дні народженні, адже герцог Сассекский зараз перебуває у вкрай напружений стосунках з королівською родиною після свого від'їзду до США. Сам Вільям раніше зізнавався, що він сумує за братом, який колись для нього був найближчим другом, але його вчинок дуже обурює герцога Кембриджського. Вільям вважає, що Гаррі "не поважає королеву та їхню родину". Можливо, колись їм вдасться помиритись, але не сьогодні.

Нагадаємо, раніше принц Вільям згадував, як рив канави і ховався в норах.