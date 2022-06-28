Талановиті діти: донька Камінської співає народний хіт. Сини Монатіка читають лірику батька (відео)

Сини Діми Монатика та дочка Слави Камінської зворушили соцмережі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 червня, державне свято – День Конституції України. Окупантам слід було б прочитати статтю 27: "Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя". Та подивитися сторіз знаменитостей у соцмережах, в яких зірки реагують на обстріл ТЦ у Кременчуці.

У цей важкий для країни час всі бажають перемоги та миру. Така мрія і в синів Дмитра Монатіка. Співак опублікував у своєму Instagram відео з Платоном та Данилом. Брати зачитали рядки з пісні зіркового батька "Може, вже досить".

Реклама

У коментарях своє захоплення висловили ведучі Маша Єфросініна, Слава Дьомін; музиканти Сергій Бабкін та Роксолана. А ще сотні шанувальників Монатіка. В тому числі і його кохана дружина Ірина.

Скріншот Instagram/monatik_official

Співочий талант, вочевидь з материнським молоком, перейняла і донька екссолістки гурту "НеАнгели", Слави Камінської. 6-річна Лаура записала відео, в якому співає чи не найпопулярнішу пісню в країні "Ой у лузі червона калина". Дівчинка відправила файл своєму батькові, пластичному хірургу Едгару Камінському.

Реклама

Душевно. Донька сама вивчила пісню і надіслала у месенджері. Талант від мами, – написав у своєму Instagram Едгар.

Зазначимо, що зараз Слава Камінська з сином та донькою живуть у Нідерландах.

Раніше ми розповідали, що Дженніфер Лопес оголосила свою доньку небінарною персоною.