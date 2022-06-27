Обстріл ТЦ у Кременчуці. Instagram видаляє сториз Дантеса, Дорофєєвої, alyona alyona. Реакція шоубізу (відео 18+)

Другий день поспіль соціальні мережі знаменитостей у вогні. Українці ще не оговталися після ракетного удару по столиці, як окупанти завдали новий у Кременчуці. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії. У момент влучання ракети в ТЦ перебувало понад тисячу відвідувачів.
Надя Дорофєєва та alyona alyona
Одними з перших своє обурення терористичними діями російських військ висловили співачки Надя Дорофєєва та alyona alyona. Щоправда, соціальна мережа видалила публікації зірок.
Видалив, бо бачите, це мова ворожнечі. Instagram, я щось не розумію, ти про яку мову ворожнечі говориш? І ворожнеча ця до кого? – обурилася реперка alyona alyona.
Надя Дорофєєва, ледь стримуючи сльози, все ж таки змогла записати емоційне видео. В якому промовила…
Зараз мені здається ридає вся країна. Друзі, тримайтеся! – сказала Надя.
Володимир Дантес
Вже не вперше соцмережа видаляє публікації про войну в Україні й у співака Володимира Дантеса. Лише з третьої спроби він зміг опублікувати емоційне відео. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 18+, присутня ненормативна лексика!
Дантес припускає, що йому можуть видалити сторінку через відео. Але співак цим не переймається. І продовжує казати правду. Ось такий "подарунок" від соцмережі напередодні дня народження. Завтра Дантесу виповнюється 34 роки.
Катерина Осадча
Телеведуча згадала, як вся Україна співчувала росіянам, коли в місті Кемерово згорів торговельний центр "Зимова вишня". І зробила певні висновки.
Микита Алєксєєв
Співак одним з перших прокоментував трагедію у Кременчуці. Микита звернувся до своїх підписників в РФ.
Знайте, ви живете у Задзеркаллі. Вас щодня дурять. Ваші солдати – справжнісінькі терористи, і нічого спільного з військовою честю і гідністю вони не мають. Так само, як і вище політичне керівництво вашої країни, – написав співак.
Алан Бадоєв
Кліпмейкер першого відеокліпу Алєксєєва, режисер та продюсер Алан Бадоєв зауважив, що ця біда обов’язково повернеться бумерангом до росіян.
Своє обурення терористичним актом також висловили Оля Полякова, Дмитро Монатик, Джамала, Тіна Кароль та багато інших знаменитостей, якщо не сказати, усі. Ніхто не мовчить! Бо правда – за Україною!
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"