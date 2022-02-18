Танець з принцесою Діаною та особисті літаки: цікаві факти біографії іменинника Джона Траволти

Сьогодні Джону Траволті виповнюється 68 років / Фото: Getty Images

Джон Траволта – культовий голлівудський актор. Ви точно його бачили у безлічі картин. Це улюблені мільйонами – "Бріолін", "Кримінальне чтиво", "Лихорадка суботнього вечора", "Нічі в стилі бугі", "Без обличчя", "Команда 49: Вогняні сходи", "Основні кольори" та багато інших. І поки актор приймає численні вітання, ми пропонуємо вашій увазі матеріал про деякі факти біографії Траволти, які ви могли не знати.

Джон Траволта / Фото: https://www.1zoom.ru/

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Цікаві факти біографії Джона Траволти

У Джона Траволти намішані різні національності. Так, його батько – італієць, а мама – ірландка. Сам актор каже, що найбільше на нього вплинула саме ірландська культура, хоча Траволту часто називають "американським італійцем " .

Майбутній актор уперше потрапив на заняття з танців у 6 років. Багато хто відзначав його пластичність, впевненість та кураж під час танців. Як ви знаєте, танцювальні вміння дуже допомогли Траволті в акторській професії.

Першою роботою в кіно за гроші для 16-річного Джона стала участь у мюзиклі Bye Bye Birdie.

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Захоплення кіно та танцями стало причиною того, що у 1971 році він покинув школу.

Траволта у фільмі "Бріолін"

Через 6 років на екрани вийшов фільм "Лихорадка суботнього вечора", який став для Траволти перепусткою у "велику лігу". За роль, до речі, його вперше номінували на Оскар.

Батьки виховували Джона Траволту в католицтві, але у 1975 році, прочитавши книгу "Діанетика", він назавжди увійшов до саєнтології.

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Зростання актора – 187 сантиметрів, а вага – 80 кілограмів.

Відомо, що актор терпіти не може дієти, тому, коли йому потрібно бути в добрій формі, він просто з'їдає половину від звичної порції.

Своє перше велике кохання Джон Траволта зустрів на зйомках фільму "Під ковпаком" у 1976 році. Там він зустрів актрису Дайану Хайленд, з якою вони грали мати та сина. Жінка була на 18 років старша за нього. Але у житті між ними пробігла іскра. Але кохання закінчилося трагедією: через рік актриса померла від раку буквально на руках Траволти.

Джон Траволта та Дайана Хайленд / скріншот

Улюблений фільм Джона Траволти – "Чоловік та жінка" Клода Лелуша, який вийшов у 1966 році.

Справжнім поворотом у кар'єрі Джона Траволти стала участь у фільмі "Кримінальне чтиво", який вийшов на екрани у 1994 році та поповнив списки кращих фільмів усіх часів. Ну, а легендарний танець Траволти з акторкою Умою Турман – хіт досі.

Джон Траволта грав жінку. То був мюзикл "Лак для волосся". Артисту довелося також носити важкий костюм, що потовщує.

Незабутнім моментом у житті Траволти був танець із принцесою Діаною! Це сталося під час прийому у Рональда Рейгана у Білому домі. Відомо, що леді Ді була у захваті від Джона. Пізніше актор зізнавався, що танець із принцесою Діаною – один із найвагоміших моментів у його житті.

Джон Траволта та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Він також ліцензований пілот, у його колекції 5 різних літаків.

У 1991 році Джон Траволта одружився з американською актрисою та моделлю. Келлі Престон 1991 року. Весілля було проведено відповідно до саєнтологічних обрядів.

Пара пережила трагедію. У 2009 році їхній старший син Джетт загинув у 16-річному віці внаслідок раптового епілептичного нападу.

За рік у пари народився Син Бенджамін. Також у малюка є старша сестра Елла Блю.

Не раз у ЗМІ судили про те, що Джон Траволта – гей. Більш того, відразу кілька чоловіків розповідали журналістам про домагання з боку актора. Актор вважає за краще не коментувати подібні чутки.

У 2020 році сім'я Джона Траволти пережила трагедію: дружина артиста – Келлі Престон – померла від раку грудей.

На Голлівудській "Алеї Слави" ви можете знайти зірку Траволти.

Джон Траволта удостоївся зірки / Фото: Getty Images

Джон Траволта також відомий як письменник. Під його авторством вийшло кілька книг-коучів. Також він випускає роботи для саєнтологів, але вони не для широкого загалу.

В останні роки Траволта ще й завсідник інтернет-мемов . Ви точно бачили gif-анімацію із зображенням розгубленого Вінсента Веги.

Траволта став мемом

Ми продовжуємо стежити за успіхами артиста!

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