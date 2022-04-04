Тарас Тополя з "Антитіл" – про те, як запізнення в 30 хвилин врятувало їм життя: Ракета потрапила в білборд

Тарас Тополя дав велике інтерв'ю "Сьогодні" / Фото: instagram.com/tarastopolia, пресслужба

Багато зірок українського шоубізу наважились вступити в лави ЗСУ та захищати свою країну безпосередньо на фронті. Серед них є і музиканти з гурту "Антитіла".

В інтерв'ю "Сьогодні" фронтмен гурту Тарас Тополя відверто розповів про те, куди він відправив свою сім’ю, який найнебезпечніший момент пережив під час війни та чи проміняє свою співочу кар’єру на армію після перемоги.

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"Останній раз бачив сім'ю у перший день війни"

Ще до початку вторгнення Росії в Україну учасники "Антитіл" вступили до лав територіальної оборони. Тарас Тополя зізнається, що сім’я ніколи не відмовляла його від цього.

Дружина Тараса, співачка Alyosha, взяла на себе відповідальність за родину, побут, виховання та розвиток дітей, поки він на війні.

Я вважаю, що це нормально, коли чоловіки здорові, при розумі та пам’яті ідуть боронити свою державу незалежно від того, чим вони займались до цього. Їхні дружини та діти, надіюсь, що перебувають в безпечних місцях, беруть на себе сімейні обов’язки, які зазвичай ділять між собою два партнери, – пояснив нам Тополя.

Артист пригадав, коли востаннє бачив свою сім’ю. Також він розповів, де наразі його дружина та діти перебувають.

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Востаннє я бачив свою сім’ю в обід першого дня цієї війни. Вони одразу виїхали в безпечне місце на західну Україну, а згодом, через два тижні, вилетіли до моєї родини в США.

Тарас Тополя з дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тарас Тополя разом з дружиною виховують двох синів – Марка та Романа, а також маленьку дочку Марію. Зважаючи на те, що артист багатодітний батько, він міг виїхати за кордон у безпечне місце, але залишився захищати свою країну. Водночас ми поцікавились у музиканта, як він ставиться до тих чоловіків, які все-таки поїхали з України.

Нікого ні в чому не засуджую. Кожен приймав рішення, виходячи з власних морально-етичних норм, виходячи з власної ситуації. Але життя все розставить на свої місця і час покаже: хто був правий, хто – ні. Також народ дасть оцінку всім тим вчинкам, які зробили ті чи інші люди під час війни, – висловився Тополя.

Артист зауважив, що пішов до терборони через любов до своєї держави і розуміння того, що "коли твоїй країні та народу важко – ти мусиш йому допомагати, як тільки можеш".

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"В нове місце нашого базування була випущена ракета"

Тарас Тополя в інтерв’ю пояснив, що важко на фронті лише психологічно. Такі труднощі як, недосипання, холод, можна пережити. А от розлука зі своїми рідними завдає великого удару.

Найскладніше – це не бачити своїх рідних довгий час і розуміти, що в будь-який момент може статися все що завгодно і це може принести великого болю твоїм дітям, дружині, мамі, братам та сестрам. Але ми психологічно стійкі і вже адаптувались до всіх тяг цієї служби, – запевнив музикант.

Музикант розповів про труднощі на передовій / Фото: пресслужба

Також Тополя пригадав найнебезпечніший момент за час війни, коли його рота перебазовувалась на іншу позицію:

Це дуже цікава історія. Ми перебазовувались з однієї позиції на іншу і трішки затримались, збираючи речі. Ми запізнились на 30 хвилин до нашої точки прибуття і протягом цих хвилин в нове місце нашого базування була випущена ракета, яка б рознесла його вщент, якби не білборд на трасі, який зупинив її. Вона розірвалася, не долетівши 20 метрів. У всьому кварталі повибивало вікна, все в уламках, але всі живі і продовжують нести службу, – поділився з нами Тарас.

"Ненависть і презирство до російських окупантів – основна емоція"

Як зізнався музикант, в учасників "Антитіл" жодного разу не було паніки, навіть коли приймали бій і ситуація була вкрай напруженою. Хоч і були моменти, коли музиканти нервували.

Розповів нам Тарас Тополя і про те, що він почав більше цінувати на війні, а також як зрозумів, заради чого потрібно боротись.

"Антитіла" ніколи не були тими, хто віддавав якусь велику ціну матеріальним речам: нерухомості, машинам, золоту. Ми завжди жили розсудливо і цінували ті прості речі, які стають ще більш цінними на війні. Це обійми коханих людей, посмішка та радість близьких, здоров’я дітей і їхнє майбутнє. А все матеріальне – це наживне і не в цьому щастя життя, – пояснив вокаліст гурту.

Артист розповів, як війна змінила життя / Фото: пресслужба

Музикант також розповів, як за цей складний час змінився його світогляд.

Ненависть і презирство до російських окупантів, до всієї їхньої мерзенної нації і жага помсти – це основна емоція, яку відчуваємо ми протягом цієї війни. Ну і звичайно гордість за український народ і за ту гідність, згуртованість, яку ми демонструємо всьому світу уже більше ніж один місяць, – наголосив співак.

За словами Тополі, всі впевнені, що у нас буде перемога і єдина емоція, яка залишиться – це радість від перемоги і пам’ять про всіх загиблих на цій війні.

"Мені не цікава служба в армії після перемоги"

З одного боку Тарас Тополя – артист, з іншого – вже боєць. Ми поцікавились у музиканта, чи не думає він стати дотичним до армії після перемоги України.

Ні, мені не цікава служба в армії після перемоги. Мені цікаво лише те, настільки я можу бути корисним для захисту України у військовий час. Звичайно, я буду продовжувати залишатись контрактником сил територіальної оборони і в мирний час буду виїжджати на тренування для того, щоб набувати нових навичок. Але я не планую робити це своєю основною професією, – пояснив співак.

Як зауважив Тополя, він ніколи по власній волі не рвався у ЗСУ. Він сюди прийшов вимушено, тому що "не міг вчинити інакше, коли в Україну прийшов москальский окупант".

Музикант поділився святкуванням перемоги / Фото: пресслужба

Також співак поділився з нами, що впершу чергу зробить, дізнавшись, що Україна перемогла.

Я, мабуть, буду плакати. Нап’юсь зі своїми колегами з гурту "Антитіла", які служать разом зі мною, а також з тими побратимами , які воюють разом зі мною в моїй роті. Нап’ємось ми якогось хорошого вина, видихнемо і підемо писати нові пісні.

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