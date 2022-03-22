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Потап закликав білоруських солдатів не йти зі зброєю проти України: "Окупантів чекає смерть та покарання"

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МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 15:06
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Український репер вирішив застерегти військових з Білорусі. Також він закликав їх протистояти диктаторському режиму
Потап застеріг військових з Білорусі.
Потап застеріг військових з Білорусі. / Фото: instagram.com/realpotap

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Білорусь може вступити у війну проти України на боці РФ. Водночас українські артисти намагаються переконати білорусів не робити цього і не підкорятись Путіну. Раніше Руслана порадила білорусам виходити на мітинги, а Оля Полякова закликала їх одуматись, поки не пізно.

Нині Потап вирішив достукатись до громадян Білорусі. Репер заявив, що Лукашенко та Путін навмисне хочуть втягнути громадян Білорусі у страшну війну проти України.

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Отримавши найжорстокішу відсіч від українців, Путін поклав 15 тисяч солдатів у землю України і тепер боїться відправляти їх до нас. Тепер він зробив усе, щоб Лукашенко відправив армію Білорусі нападати на Україну. Наші захищатимуться. Ви бачили, як наші воюють. Вони кладуть беззастережно всіх, хто приходить до нас зі зброєю. Військові сили України борються хоробро, як могутні козаки. Ми захищаємо свою землю. Я прошу вас, хлопці, не допустіть цієї війни. Не йдіть в Україну боротися, покладіть зброю. Не підтримуйте кривавий режим. Ви залишитеся живими і ми залишимося живими, – звернувся до білорусів Потап.

Також Потап закликав білоруських військових не вдягати форму армії РФ, інакше це буде великий злочин. Він порекомендував виходити на мітинги та протестувати проти режиму.

Артист переконує, що в Україні немає нацистів і наш народ захищає свою землю. За його словами, окупантів, які приходять в Україну зі зброєю, чекає лише смерть та покарання.

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Раніше Настя Каменських просила російських та білоруських матерів не відпускати синів на вірну смерть.

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