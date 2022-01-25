Тіна Кароль не святкувала день народження з 25 років: Вибирала тікати від зайвих очей

Тіні Кароль сьогодні виповнилося 37 років / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль, яка нещодавно заінтригувала шанувальників відео з колишнім коханим Мішель Андраде , зізналася, що не святкувала свій день народження 12 років

У своєму Instagram-акаунті співачка роззявилася з шанувальниками і розповіла, що після новини про те, що її чоловік Євген Огір хворий, вона не відзначила жодного дня народження.

Реклама

Суть така: з 25 років, як тільки ми почали боротися із чоловіком за життя, я не святкувала жодного Дня Народження! Завжди вибирала сидіти в студії, співати, зніматися в "Голосі" або тікати від зайвих очей та привітань на Північний полюс до північного сяйва. Це лише день, але так багато в ньому надій, – написала Тіна Кароль.

У публікації Тіна поділилася архівними фото та відео, на яких показала, як проводила урочистість за роботою та у колі найближчих людей.

Що сталося з чоловіком Тіни Кароль?

Продюсер Євген Огір та Тіна Кароль познайомилися у 2007 році. Тоді майбутнє подружжя не звернуло одне на одного увагу, але незабаром Євген став продюсером Тіни і між ними почали починатися почуття.

Реклама

У 2008 році пара таємно одружилася, а пізніше і повінчалася у Києво-Печерській лаврі. Того ж року у пари народився син Веніамін.

Тіна Кароль та її чоловік Євген Огір, який помер в 2013 році / Фото: Instagram.com

Через чотири роки, у 2012, стало відомо, що у Огіра виявили онкологічне захворювання – рак шлунка. Продюсер потрапив до лікарні та весь час перебував під наглядом лікарів. 2013 року Євгена не стало.

Реклама

Тіна Кароль дуже болісно переживала смерть чоловіка. Співачка тривалий час не з'являлася на публіці, а після цього присвятила величезну частину своєї музичної кар'єри пісням від дружини.

Раніше ми зробили добірку найнесподіваніших дуетів Тіни Кароль, про які багато фанати навіть не знали .