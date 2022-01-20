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Тіна Кароль заінтригувала спільним відео з колишнім Мішель Андраде

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 14:02
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Виконавиця поділилася кумедним відео зі своїм підопічним у шоу "Голос країни" Микитою Ломакіним. Шанувальники чекають нового дуету
Микита Ломакін та Тіна Кароль
Микита Ломакін та Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль нещодавно здивувала публіку новим дуетом із грузинським співаком на шоу "Танці з зірками", а зараз заспівала разом із Микитою Ломакіним.

Виконавиця та молодий співак разом зняли ролик для облікового запису Кароль у Patreon. У цій соцмережі Тіна ділиться своїми ексклюзивними відео та веде рубрику "Уроки вокалу".

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Вихід спільного відеоуроку співачка анонсувала на своїй сторінці Instagram.

Скріншот

Саме для такого ролика Кароль і запросила у гості свого колишнього підопічного у шоу "Голос країни". Музиканти спробували різні вокальні техніки й чудово повеселились.

Що пов'язує Кароль та Ломакіна?

Після свого розриву зі співачкою Мішель Андраде Микита Ломакін вирішив заявити про себе як про виконавця. Для цього артист прийшов на вокальне шоу. Саме там розпочалося співробітництво Кароль та Ломакіна.

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Також відомо, що Тіна і Микита одного разу працювали разом. Виконавиця запросила Ломакіна виконати з нею пісню "Дика вода" на церемонії M1 Music Awards 2017, оскільки їй сподобався кавер музиканта.

Також, коли Ломакін у 2019 році вирішив провести свій сольний концерт, Кароль взялася допомогти йому з організацією та навіть запросила своїх музикантів для роботи з Микитою.

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У 2021 році шанувальники змогли почути спільний трек співачки з Ломакіним. Разом вони записали дует на пісню "Невірний".

Раніше ми зробили добірку найнесподіваніших дуетів Тіни Кароль, про які багато фанатів навіть не знали.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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