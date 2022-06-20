Тіна Кароль підтримала заборону російської музики в Україні: співачка пояснила перспективи

Тіна Кароль висловилась про заборону російської музики в Україні

Тіна Кароль, яка вже декілька місяців поспіль активно гастролює світом в підтримку України, пояснила, що "скасування" в Україні російської культури, зокрема музики – дуже необхідна річ.

Співачка вважає, що це рішення дасть поштовх для розвитку української культури. Про це зірка сказала в ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24".

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Я вітаю музикантів і український народ, що ми крок за кроком стаємо незалежними. Дуже важливо тримати лише наш стрій, який цікавий лише нам, – заявила Кароль.

Також зірка зауважила, що ми маємо навести лад в благодійних світових концертах, які тривають в підтримку України, і де артисти дуже чатсо виконують саме російські пісні.

Я вважаю, що ці концерти мають називатись комерційними і ніяк вони не можуть представляти Україну. Потрібно якось налагодити та надати ради цьому або вказувати, що на концерті звучать російські пісні. Тому що в спільноти за кордонм виникає питання: "Так ви воюєте чи співаєте російською на своїх благодійних концертах?", – зауважила знаменитість.

На думку Тіни Кароль, цей закон відкриє багато можливостей для молодих артистів:

Це дасть можливість розвивати молодь, надати їм шанс звучати, адже сьогодні вони мають один майданчик – Інтернет. Так само ми загартовуємо нову історію України таким складним болючим шляхом. Але давайте ми писатимемо цю новітню історію без рашистів, – наголосила Кароль.

Також Тіна Кароль висловила сподівання, що цей закон допоможе вирішити питання з українськими артистами, які будували кар'єру в РФ і на початку повномасштабної війни дотримувались нейтралітету.

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Таке регулювання російської музики трішки притушить той пил, стримає перебіжчиків, які так лукаво повертаються під селфі до своєї Батьківщини, – зазначила співачка.

Коротко про закон про заборону російської культури

Днями Верховна Рада України підписала закон, який забороняє російську музику в українських медіа та у громадському просторі. Окрім того, збільшує квоту на україномовні пісні до 40%.

Таким чином забороняється публічне виконання російських пісень, використання фонограм, показ відеокліпів, а також гастрольну діяльність артистів, які підтримують російську агресію проти України.Також музика артистів РФ не звучатиме у громадському транспорті. Водночас у таксі та під час приватних перевезень її можна вмикати тільки за згодою усіх пасажирів.

Проте є винятки. Заборона не стосується російських артистів, які отримали українське громадянство. Також під заборону не підпадають пісні з кінофільмів; уривки пісень та кліпів у програмах, знятих до 20 лютого 2014 року; кавери на пісні російських артистів, які до 20 лютого 2014-го були виконані громадянами України.

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Також закон передбачає створення окремого переліку виконавців РФ, які засуджують повномасштабне вторгнення і тому зможуть давати концерт в Україні. Цим займатиметься СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль здійснила мрію Амелії, яка співала у бомбосховищі.