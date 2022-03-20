Тіна Кароль здійснила мрію Амелії, яка співала у бомбосховищі: співачка виступить із дівчинкою у Варшаві

Несподівано війна здійснила мрію маленької киянки Амелії – дівчинка заспіває на одній сцені з улюбленою виконавицею Тіною Кароль

Тіна Кароль здійснила мрію Амелії Анісович / Фото: instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль зараз перебуває у Польщі. Навіть в іншій країні виконавиця всіма силами підтримує Україну та виходить на мітинги проти війни.

Разом із польськими та українськими артистами Кароль стала учасницею великого благодійного концерту "Разом з Україною", який 20 березня відбудеться у Варшаві.

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Тіна Кароль та Амелія Анісович

Під час свого виступу Тіна не лише підтримає український народ та армію, а й виконає мрію маленької Амелії Анісович. Дівчинка прославилася у Мережі завдяки своєму виконанню пісні з мультфільму "Холодне серце" у стінах київського бомбосховища.

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Рятуючись від війни в Польщі, Амелія змогла познайомитися зі своїм кумиром Тіною Кароль і тепер заспіває з нею у дуеті. Під час благодійного вечора вони виконають хіт Кароль "Україна – це ти".

Тіна Кароль та Амелія Анісович

Як розповіла Тіна Кароль в ефірі "Сніданок", вона була дуже зворушена знайомством із дівчинкою. Їй було дуже складно спостерігати, як дитина, яка пережила війну, знову звикає до таких буденних речей, як чистий одяг.

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Ми їхали в машині, і вона запитала: "А що таке доля?". Я відповіла, що це твоя історія, твій почерк, як ти пишеш свою долю. І вона сказала одне: "Я напишу, що хочу бути живою". Невже це правда? Це не міститься у мізках ніяк. Нехай вона стане символом надії, символом того, що все буде гаразд! Я в це вірю! – Розповіла співачка.

Також нагадаємо, українська співачка SHADU благає про допомогу .

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