Тіна Кароль висловила свою зневагу до Лепса, який приїхав на Донбас: ти будеш їжею для хробаків

Тіна Кароль висловилася про приїзд Лепса на Донбас / Фото: instagram.com/gvleps

Вчорашній приїзд російського співака Григорія Лепса на Донбас на підтримку армії окупантів не залишився поза увагою. Свою зневагу путінському артистові висловила й українська виконавиця Тіна Кароль.

Співачка опублікувала відео з Лепсом, який їхав на Донбас, в Instastoies і відверто висловила все, що думає про прибічника війни в Україні.

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Кароль пригадала, як кілька років тому російський пропагандист пропонував стати її продюсером, і тепер співачка не шкодує, що відмовилася від такої співпраці.

Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі "НІ". Заїзди глибше, не тікай так швидко, ми зустрінемо як слід! – емоційно заявила Кароль.

Скриншот – instagram.com/tina_karol

Прокоментувала українська співачка і вибір пісні Лепса. Пропагандист їхав до окупантів, наспівуючи рядки з пісні Володимира Висоцького "Лицарський турнір", і, мабуть, сам не зрозумів прихований зміст рядків про "лукавого короля".

Ти будеш їжею для хробаків. Ми зневажаємо "короля". Трек обрав клас, молодець, – різко висловилася Кароль.

Раніше стало відомо, скільки заробили Газманов, Семенович та інші артисти, які виступали на рашистських концертах.