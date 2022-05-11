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Криваві мільйони: скільки заробили Газманов, Семенович та інші артисти, які виступали на рашистських концертах

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 травня, 16:47
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У квітні у багатьох містах РФ відбулися концерти в рамках рашистського марафону "Zа Росію", на яких виступили російські артисти. Влада Росії заплатила круглі суми кожному учаснику за їхній вихід на сцену
Скільки заробили зірки-рашисти на пропагандистських концертах у РФ
Скільки заробили зірки-рашисти на пропагандистських концертах у РФ / Фото: instagram.com/oleggazmanov,

"Гроші не пахнуть" – подумали Uma2rman, Анна Семенович, Олег Газманов, Мітя Фомін та інші артисти – та поїхали співати перед публікою на концертах, проплачених Кремлем.

Як повідомляє Російська служба ВПС, організатором пропагандистського марафону є близька до Кремля АНО "Експертний інститут соціальних досліджень".

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На марафон було виділено майже 100 млн рублів. Найбільший гонорар отримав російський музикант Сергій Галанін та його гурт "СерьГа" – 10,5 млн рублів. 6,9 млн рублів заробив радянський та російський рок-музикант Сергій Бобунець, 6 млн рублів – гурт "Пілот".

Серед рашистів-мільйонерів також опинилися ВІА "Самоцвіти" (5,7 млн), Аніта Цой (5,04 млн), Анна Семенович (3,1 млн) Олег Газманов (2,5 млн), Дмитро Харатьян (1,7 млн) ) та інші.

Інфографіка: ВПС

Як пише ВВС, деякі учасники марафону відвідали до семи регіонів, хтось обмежився одним. Загальна сума, виділена на артиста чи гурт, складалася з ціни програми, помноженої на кількість виступів. З цих грошей оплачували трансфер, готелі та послуги організаторів. Скільки залишалося на гонорари та райдер – перелік умов та вимог, які пред'являються організаторам виступів артистом, музикантом чи творчим колективом, – у контракті не зазначено.

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Більшість російських зірок занадто переживають за свою кар'єру в Росії, тому готові підтримувати будь-яке марення Кремля, щоб триматися на плаву – дізнайтеся, хто з російських знаменитостей підтримує війну в Україні.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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