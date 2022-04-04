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Фонд Розвитку Української Музики закликав відмовитися від російських фільмів та музики

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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4 квітня, 15:53
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З'явилося відкрите звернення до ЗМІ, блогерів і просто українців, щоб назавжди відмовитися від російських фільмів та музики, адже вони несуть у собі рашистську пропаганду та отруйні меседжі
Більше немає ніякої "російськї культури"
Більше немає ніякої "російськї культури" / Фото: Facebook Фонду Розвитку Української Музики

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що Мінкульт готує санкції 47 зіркам, що підтримують війну Путіна в Україні. Тепер же з'явилася інформація від Фонду Розвитку Української Музики, який закликає відмовитися від російських фільмів та музики.

В Facebook Фонду Розвитку Української Музики з'явилося таке повідомлення:

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Фото: Facebook – Фонд Розвитку Української Музики

Друзі, ми, працівники та партнери Фонду Розвитку Української Музики, як і всі українці, перебуваємо в глибокому шоці від побаченого та пережитого за 40 днів війни. Остаточним доказом, який руйнує всі міфи про "велику російську культуру" та "російські духовні скрєпи", є розстріли мирних громадян у Бучі, Ірпені, Гостомелі та ще десятках населених пунктів нашої країни. Мародерство, насильство, військові злочини, вандалізм, осквернення, грабіж і садизм – відсьогодні це синоніми до слова "російський" і до поняття "російська культура".

Вплив російського контенту – руйнівний, адже він є частиною пропаганди і несе "отруєні цінності та садистські меседжі".

Ми вже переконались остаточно, що російські фільми та музика несуть отруйні програми поведінки, отруєні цінності, та садистські меседжі. По іншому не можна пояснити поведінку недолюдків-окупантів, які виросли під впливом цієї культури та влаштували звірські розстріли мирних громадян та мародерство в наших містах.

Вони закликають ЗМІ назавжди припинити трансляцію російських серіалів та фільмів, радіостанції та музичні телеканали – вилучити зі свого ефіру музику російського походження, а блогерів – не використовувати російську музику у соціальних мережах.

Фонд також звертається до ВР, щоб закріпити зміни на рівні закону:

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Звертаємось до депутатів Верховної Ради із закликом створити закон про квотування української музики в радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів на рівні – не менше ніж 50% ефірного часу. Просимо ініціативні групи що працювали над законом про квоти 2016 року, вдосконалити цей закон, провести роботу над помилками, що призвели до можливості маніпуляцій деякими радіостанціями і як наслідок – саботажу закону про квоти (закон №3822-д "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення")

Документ підписали:

  • Президент Фонду Розвитку Української Музики – Олег Ходачук
  • Голова Фонду Розвитку Української Музики – Роман Муха
  • Лідер гурту "Без обмежень" – Сергій Танчинець
  • Продюсер та телеведучий – Ігор Кондратюк
  • Музичний експерт – Ігор Панасов
  • Програмний директор Країна ФМ – Роман Давидов
  • Член Президії Фонду Розвитку Української Музики – Сергій Євтушенко
  • Лідер гурту "СКАЙ" – Олег Собчук
Фото документа – Facebook Фонд Розвитку Української Музики

Повний текст звернення Фонду Розвитку Української Музики можна прочитати за посиланням.

Ця ініціатива була створена з єдиною метою: більше ніколи не допустити можливих насильства, вбивств та мародерства з боку розлютованого "русского мира".

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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