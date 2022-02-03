Віра Брежнєва: як виглядає і чим займається 29-річна дружина Михайла Кіпермана

Як живе молода дружина екс-дружина Віри Брежнєвої / Фото: Instagram
Віра Брежнєва, яка нещодавно відсвяткувала свій 40 день народження , та 29-річна дружина колишнього чоловіка співачки Альона Кіперман схожі, як дві краплі води.
Олена Гайваненко та 52-річний Михайло Кіперман одружилися у 2014 році, через два роки після розлучення олігарха з Вірою Брежнєвою.
Хто така Олена Гайваненко-Кіперман?
Альона народилася та виросла в Одесі. Як повідомляє сама модель, вона має єврейське коріння і за національністю вона єврейка.
З 18 років дівчина займалася модлінгом у різних країнах Європи та Азії. Окрім модельної кар'єри Альона також займається дизайном. У 2020 році Кіперман започаткувала свій ювелірний бренд Nomis.
Ходять чутки, що Кіперман познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще до того, як оголосив про розлучення з Брежнєвою. Після нетривалих стосунків пара вирішила зв'язати себе узами шлюбу.
Наразі дружина нафтового бізнесмена веде дуже активний спосіб життя. 29-річна модель займається вейксерфом та іншими видами спорту.
Діти Гайваненка та Кіпермана
Наразі модель та олігарх виховують трьох спільних дітей – синів Мойсея-Льва та Бенджаміна та доньку Симону.
Молода мама часто ділиться знімками своїх дітей у своєму профілі у Instagram.
Окрім того, Альона підтримує стосунки з дітьми Михайла від попередніх шлюбів. Наприклад, часто ділиться фотографіями з донькою Брежнєвою та Кіпермана – Сарою.
Судячи з фото, відносини між падчеркою та мачухою склалися дуже вдало.
Крім того, молода дружина олігарха у добрих стосунки з його доньками від першого шлюбу. Вже дорослі дочки заможного бізнесмена також з'являються на фото разом із мачухою.
Подібність із Вірою Брежнєвою
Шанувальники не раз помічали, що нинішня дружина бізнесмена аж надто схожа на його екс-кохану Віру Брежнєву.
Якщо придивитися, справді можна помітити схожість між двома дівчатами. Крім того, що і Віра, і Альона блондинки у них схожі риси обличчя. А іноді обидві приміряють схожі образи.
На деяких фото можна легко заплутатися де Віра, а де Олена.
Раніше Віра Брежнєва вирішила згадати запальні 2000-ті, коли вона виступала у групі "ВІА Гра" і записала ремейк пісні "Не треба"