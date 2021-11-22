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Віра Брежнєва "повернулася" до ВІА Гри. Артистка записала ремейк легендарного тріо

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 12:36
В закладинки
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Співачка представила ремейк на трек знаменитого тріо. Таким чином Віра вирішила згадати запальні 2000-ні, коли вона виступала у гурті "ВІА Гра"
Віра Брежнєва в новому кліпі повторила образи з "ВІАГри".
Віра Брежнєва в новому кліпі повторила образи з "ВІАГри". / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва, яка нещодавно розкрила подробиці сімейного життя з Костянтином Меладзе, презентувала ремейк треку "Не надо". Такий подарунок артистка зробила своїм прихильникам спеціально до 19 річниці свого приходу до гурту "ВІА Гра".

У новому кліпі можна побачити відверті декольте, яскравий мейк і ангельські крила. Знаменитість буквально повторила свій сексі лук з 2000-х. Ба більше, навіть мейк 39-річної зірки був повторений один в один, а виконав його той самий візажист, що і у 2003 році.

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Фото: скріншот відеокліп

Також і відеокліп Віри Брежнєвої зняли у стилі минулого часу з яскравими образами, в який співачка виступила в колективі.

Віра з'явилася у ролику з модним тоді манікюром, в аксесуарах та ультра-міні, яке зводило з розуму мільйони фанів артистки.

Дивіться кліп Віри Брежнєвої на трек "Не надо":

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Фото: скріншот з кліпу на пісню "Бриллианты"

Фоловери у Мережі зазначили, що зірка зовсім не змінилася. Також вони оцінили музичний подарунок артистки:

  • Ви краща всіх.
  • Вау, вже слухаю, дякую за такий подарунок Віра.
  • Віра, ви не змінились!
  • Один в один, навіть манік тих років. Тільки хутряної шапки не вистачає!
  • Неповторний ангел – розцвіла!! Досконала краса.
Фото: Скріншот instagram/ververa

Коротко про співачку

З 2003 до 2007 року Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) була учасницею "ВІА Гри". Після виходу з колективу вона розпочала сольну кар'єру.

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/ Фото: instagram.com/ververa

Співачка виховує двох доньокю Софію та Сару від попередніх двох стосунків.

Зараз зірка заміжня за продюсером Костянтином Меладзе. Вони одружилися у 2015 році в Італії. Спільних дітей у них немає.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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