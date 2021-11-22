Віра Брежнєва "повернулася" до ВІА Гри. Артистка записала ремейк легендарного тріо

Віра Брежнєва, яка нещодавно розкрила подробиці сімейного життя з Костянтином Меладзе, презентувала ремейк треку "Не надо". Такий подарунок артистка зробила своїм прихильникам спеціально до 19 річниці свого приходу до гурту "ВІА Гра".
У новому кліпі можна побачити відверті декольте, яскравий мейк і ангельські крила. Знаменитість буквально повторила свій сексі лук з 2000-х. Ба більше, навіть мейк 39-річної зірки був повторений один в один, а виконав його той самий візажист, що і у 2003 році.
Також і відеокліп Віри Брежнєвої зняли у стилі минулого часу з яскравими образами, в який співачка виступила в колективі.
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Віра з'явилася у ролику з модним тоді манікюром, в аксесуарах та ультра-міні, яке зводило з розуму мільйони фанів артистки.
Дивіться кліп Віри Брежнєвої на трек "Не надо":
Фоловери у Мережі зазначили, що зірка зовсім не змінилася. Також вони оцінили музичний подарунок артистки:
- Ви краща всіх.
- Вау, вже слухаю, дякую за такий подарунок Віра.
- Віра, ви не змінились!
- Один в один, навіть манік тих років. Тільки хутряної шапки не вистачає!
- Неповторний ангел – розцвіла!! Досконала краса.
Коротко про співачку
З 2003 до 2007 року Віра Брежнєва (справжнє прізвище – Галушка) була учасницею "ВІА Гри". Після виходу з колективу вона розпочала сольну кар'єру.
Співачка виховує двох доньокю Софію та Сару від попередніх двох стосунків.
Зараз зірка заміжня за продюсером Костянтином Меладзе. Вони одружилися у 2015 році в Італії. Спільних дітей у них немає.
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