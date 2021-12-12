Тоді і зараз: дивіться, як виглядали Слава та Едгар Камінські 7 років тому (фото)

Слава Камінська показала архівні сімейні фото / Фото: instagram.com/babaslavka

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська нещодавно випустила нову пісню, яка отримала назву "Аб'юзер". Трек вийшов на тлі скандалу з колишньою колегою Слави – Вікою Сміюхою.

Ім'я Слави також часто з'являється у ЗМІ, оскільки артистка постить спільні знімки з колишнім чоловіком Едгаром Камінським, з яким вони розлучилися. Ще одним приводом став день народження їхнього спільного сина.

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На честь 7-річчя Леонарда Слава, як будь-яка сучасна мама, опублікувала в Instagram добірку сімейних фото. На деяких кадрах, зроблених після народження хлопчика, можна побачити Славу без мейка та "домашнього" Едгара.

Слава та Ельдар Камінські з місячним сином / Фото: instagram.com/babaslavka

У пості є фото виписки Слави з пологового будинку, перші світлини новонародженого Леонарда, його портрети з сестрою.

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Слава Камінська поділилася архівними світлинами на честь дня народження сина / Фото: instagram.com/babaslavka

У соцмережі Слава написала, що їй важко повірити в те, що її син так швидко виріс.

Чітко пам'ятаю той день, коли ти народився, як довго дивилася на тебе і не могла повірити, що я мама, – додала артистка.

Дочка та син Слави Камінської / Фото: instagram.com/babaslavka

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Зазначимо, що молодша дочка Слави та Едгара народилася через рік після свого брата. День народження Лаури – 6 грудня.

Слава з "НЕАНГЕЛІВ" розлучилася з хірургом Едгаром Камінським у 2019 році. В шлюбі вони прожили п'ять років. "Екси" залишилися в добрих стосунках, нерідко бачаться та публікують у Мережі спільні фото.

Нині артистка має коханого чоловіка, але про нього Слава не хоче розповідати. В нещодавньому інтерв'ю Камінська лише зізналася, що не готує вдома, тому що цим займається її обранець.