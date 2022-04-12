Тоні Матвієнко – 41: показуємо, як змінилась співачка за ці роки

Тоні 14 років/ 40 років / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

На своє 41-річчя Тоня Матвієнко, особисте життя якої недавно обговорювали, загадала лише одного: закінчення війни та перемоги України (віримо, що її бажання здійсниться якнайшвидше).

Звісно, гучне святкування Матвієнко не влаштовує, однак святковий ритуал виконала – задмухала свічку на торті, щоб здійснилось бажання.

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У день народження доньки Ніни Матвієнко ми вирішили показати вам архівні фото зірки.

Тоня наймолодша дитина в сім'ї. У неї ще є старший брат Іван – священослужитель та середній брат Андрій – іконописець.

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Тоня з мамою, татом та братом. / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня з братами / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Мати Ніна Матвієнко мала неабиякий вплив на Антоніну. У 1991 році 10-річна донька поїхала з артисткою на гастролі до США – це були перші виступи Антоніни.

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Тоня з мамою в Штатах у 1991 році / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко з дочками і мамою / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

З 2017 року Тоня Матвієнко перебуває у шлюбі зі співаком Арсеном Мірзояном. Загалом пара разом вже близько 10 років.

Тоня та Арсен у 2011 році / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Пара у Нью-Йорку, 2018 рік / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Пара розповіла про конфлікти. / Фото: Instagram

Тоня має доньку від попередніх стосунків, а у співака – двоє синів від першого шлюбу. Також подружжя виховує спільну дитину – доньку Ніну.

Тоня Матвієнко зі старшою донькою Уляною / Фото: Инстаграм

Пара виховує донечку Ніну. / Фото: Instagram

Тоня пішла стопами мами і зараз активно гастролює, дає концерти та з'являється на світських заходах.

2014 рік / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

2022 рік / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

До речі, під час війни співачка дає благодійні концерти у Португалії, куди вона поїхала разом з мамою та молодшою донькою.

Нгадаємо, раніше Тоня Матвієнко опублікувала у Мережі мотивуючий вірш від мами.