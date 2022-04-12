Тоні Матвієнко – 41: показуємо, як змінилась співачка за ці роки

Тоні 14 років/ 40 років / Фото: instagram.com/tonya_matvienko
На своє 41-річчя Тоня Матвієнко, особисте життя якої недавно обговорювали, загадала лише одного: закінчення війни та перемоги України (віримо, що її бажання здійсниться якнайшвидше).
Звісно, гучне святкування Матвієнко не влаштовує, однак святковий ритуал виконала – задмухала свічку на торті, щоб здійснилось бажання.
У день народження доньки Ніни Матвієнко ми вирішили показати вам архівні фото зірки.
Тоня наймолодша дитина в сім'ї. У неї ще є старший брат Іван – священослужитель та середній брат Андрій – іконописець.
Мати Ніна Матвієнко мала неабиякий вплив на Антоніну. У 1991 році 10-річна донька поїхала з артисткою на гастролі до США – це були перші виступи Антоніни.
З 2017 року Тоня Матвієнко перебуває у шлюбі зі співаком Арсеном Мірзояном. Загалом пара разом вже близько 10 років.
Тоня має доньку від попередніх стосунків, а у співака – двоє синів від першого шлюбу. Також подружжя виховує спільну дитину – доньку Ніну.
Тоня пішла стопами мами і зараз активно гастролює, дає концерти та з'являється на світських заходах.
До речі, під час війни співачка дає благодійні концерти у Португалії, куди вона поїхала разом з мамою та молодшою донькою.
Нгадаємо, раніше Тоня Матвієнко опублікувала у Мережі мотивуючий вірш від мами.