ТОП-10 найбагатших знаменитостей у світі: хто очолив список Forbes у 2021 році

Найбагатші знаменитості 2021 / Фото: Getty Images

У грудні журнал Forbes назвав найуспішніших і найвпливовіших людей у світі до 30 років. А зараз стало відомо, хто ж очолює топ високооплачуваних знаменитостей.

Читачі очікували побачити в перших рядах когось із сімейства Кардаш'ян, адже їм неодноразово вдавалося опинитися на сторінках відомого глянцю. Але цього разу лідер рейтингу всіх здивував.

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Першим у списку Forbes як найоплачуваніша знаменитість став Пітер Джексон – режисер культової саги "Володар кілець" та "Хоббіт". Він заробив 580 мільйонів доларів.

Пітер Джексон

Такі величезні доходи режисеру приніс вдалий продаж частини студії візуальних ефектів Weta Digital, засновником якої він був.

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Друге місце у списку посів американський співак та музикант Брюс Спрінгстін. Лідер гурту The E Street Band може похвалитися великою кількістю музичних премій та нагород. Його статок оцінили в 435 мільйонів доларів.

Брюс Спрінгстін

На рахунку Спрінгстіна двадцять премій "Ґреммі", премія "Оскар", два "Золоті глобуси" та нагорода "Тоні".

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Третє місце дісталося музичному виконавцю і неодноразовому лідеру списку Forbes реперу Jay-Z. У 2021 році доходи музиканта сягнули 340 мільйонів доларів.

Jay-Z

ТОП-10 найбільш високооплачуваних зірок у 2021 році

Наступні у списку знамениті актори та музиканти. Наприклад, Каньє Вест і Дуейн Джонсон. Їхній статок вийшов дещо меншим за трійку лідерів.

Дуейн Джонсон, актор – 270 млн доларів

Каньє Вест, музикант – 235 млн доларів

Трей Паркер та Метт Стоун, творці мультфільму "South Park" – 210 млн доларів

Пол Саймон, музикант – 200 млн доларів

Тайлер Перрі, кінопродюсер – 165 млн доларів

Райан Теддер, фронтмен One Republic – 160 млн доларів

Боб Ділан, музикант – 130 млн доларів

Варто зазначити, що цього разу до десятки не увійшла жодна жінка. Актриса Різ Візерспун змогла зайняти 12 місце у списку зі 115 мільйонами.

Раніше стали відомі найпопулярніші відео на YouTube за минулий рік.