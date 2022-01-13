ТОП-3 відео п'яної Бузової, після яких довелося виправдовуватися

/ Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова насолоджується відпочинком на гірськолижному курорті в Куршавелі . Разом зі співачкою Клавою Кокою вони постять безліч фото та відео. Щоправда, після деяких відео в Мережі стали обговорювати, що Бузова, схоже, постала у нетверезому вигляді. Приводів для обговорень додав Діма Білан, який засудив співачку Клаву Коку за публікацію відео, яке компрометує телеведучу.

Сама Бузова мовчить, а співачці довелося виправдовуватись за відео з відпустки.

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Чому люди думають, що якщо ми веселимось, то обов'язково п'яні чи під чимось? А що якщо це щирі емоції, радість чи просто приколюємось? Девіз – будь собою, – написала Клава Кока.

Проте відео активно продовжують обговорювати.

Бузова не вперше потрапляє до такої ситуації. У травні минулого року у Мережі обговорювали дивну поведінку артистки на сцені під час сольного концерту у Волгограді.

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Телеведуча у відвертому боді і чоботях трохи походила по сцені, після чого язиком вимовила мова.

Іноді краще мовчати, ніж говорити, тому сьогодні я мовчатиму. Я не приховую свого віку. Мені 35 років і я дура

У Мережі відразу ж припустили, що Бузова вийшла на сцену напідпитку. Телеведуча все заперечувала та вирішила показати свій райдер , в якому немає алкоголю.

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Один із випусків "Дома-2" Ольга Бузова провела п'яною. У телеведучої заплітався язик, і вона навіть не змогла правильно вимовити прізвище свого колеги, який, дивлячись на те, що відбувається, змінився на обличчі.

До слова, тоді Бузова не стала заперечувати, що була в кадрі напідпитку.

Я була в чудовому настрої, зустрілася з подружками і трохи розслабилася. І дозволила собі раз, напевно, у 16 років вийти на лобове місце із яскравим блиском в очах. Сподіваюся, ви мені це вибачте! – прокоментувала відео телеведуча.

Раніше ми розповідали, що Ольга Бузова принизила колишнього чоловіка.