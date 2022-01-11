Ольга Бузова знову перестаралася із фотошопом: "Схожа на кореянку"

Артистка не реагує на негатив у соцмережах та продовжує ділитися фото, провокуючи нові обговорення. Зараз Ольга Бузова знаходиться на гірськолижному курорті в Куршавелі і, звичайно, в Instagram зірки з'являються нові знімки.
Так, телеведуча в новій публікації запропонували підписникам порахувати, скільки костюмів за час відпочинку вона вже змінила.
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У коментарях багато хто зазначив, що не займаються такою марною справою.
- "Звичайно, робити ж більше нічого"
- "Я почав рахувати гроші, а не костюми, це набагато приємніше"
- "Оль, давай сама вже вчись рахувати"
Інші ж підписники звернули увагу на кількість ретуші на фото та вкотре розкритикували телеведучу.
Варто зазначити, сама Бузова в одному з інтерв'ю зізнавалась, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.
Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.