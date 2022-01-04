ТОП-5 головних фільмів Золотого глобуса: коротко про сюжет та трейлери

Кадри з фильмів "Белфаст" та "Дюна" / Фото: YouTube

До списку головних номінантів премії "Золотий глобус-2022" увійшли фільми "Белфаст", "Дюна", "У руках пса", "Король Річард" та "CODA: У ритмі серця". Далі коротко розповідаємо – про що ці картини – номінанти у категорії "драми".

Найбільшу кількість номінацій отримали "Белфаст" та "У руках пса", а також серіали "Гра в кальмара" та "Спадкоємці".

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"Белфаст", реж. Кеннет Брана

Автобіографічна драма з Джуді Денч та Джеймі Дорнаном розповідає про життя юного Бадді, який опинився в центрі трагічних подій, пов'язаних з конфліктом у Північній Ірландії наприкінці 1960-х років. Його батьки мають обрати: поїхати до Англії чи залишитися в рідному Белфасті.

"Дюна", реж. Дені Вільнев

Це сучасна адаптація однойменного роману Френка Герберта 1965 року про Дім Атрейдес, втягнутий у війну за планету Арракіс – єдине у всесвіті джерело речовини, що продовжує життя. Головні ролі у фільмі виконали Тімоті Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон.

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"У руках пса", реж. Джейн Кемпіон

Вестерн, заснований на романі американського письменника Томаса Севіджа, розповідає про власників найбільшого ранчо в Монтані – братів Філа та Джорджа Бербенків, між якими почалася ворожнеча через красуню Роуз Гордон.

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"Король Річард", реж. Рейнальдо Маркус Грін

Спортивна драма режисера Рейнальдо Маркуса Гріна з Віллом Смітом, який зіграв роль батька тенісисток Серени та Вінус Вільямс. Річард присвятив весь свій час тренуванням дочок, загартовуючи їхній характер, хоча сам ніколи не грав у теніс.

"CODA: У ритмі серця", реж. Шан Хедер

17-річна Рубі – єдина у своїй сім'ї, хто чує. Героїня фільму доглядає своїх батьків і брата, поки не вирішує вступати до музичного коледжу. Рубі опиняється перед вибором: йти за мрією чи залишитись із рідними.

Телеканал NBC, який традиційно транслював "Золотий глобус" уже багато років, відмовився від прав на показ церемонії через минулорічні скандали. Докладніше про це читайте тут.