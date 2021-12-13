Гра в кальмара, Дюна, Спенсер: список номінантів на премію Золотий глобус-2022

Ми вже знаємо номінантів музичної премії "Греммі-2022", де американський виконавець Джон Батіст обігнав усіх за кількістю номінацій. А вже сьогодні стало відомо, кого Голлівудська асоціація іноземної преси номінувала на "Золотий глобус".
Кінострічки "Влада пса" та "Белфаст" отримали чи не найбільше номінацій – у них на рахунку їх по сім. Втім, не обділили увагою і вибухові серіали року – "Гра в кальмара" та "Спадкоємці".
Перелік номінантів "Золотого глобусу" вже розмістили на офіційному сайті премії.
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Зазначимо, що цього року Голівудська асоціація іноземної преси (HFPA) не вимагала від студій та стрим-сервісів надсилати для розгляду заявки (фільми/серіали), як це відбувалося зазвичай на "Золотому глобусі". У 2021 році розглядалися всі стрічки, які виходили в період - з 1 січня до 31 грудня.
"Золотий глобус": фільми
Найкраща драма:
- "Белфаст"
- "Влада пса"
- "Дюна"
- "Король Річард"
- "CODA: Дитина глухих батьків"
Найкращий мюзикл/комедія:
- "Вестсайдська історія"
- "Лакрична піца"
- "Не дивіться нагору"
- "Сірано"
- "Тік-тік , бум!"
Найкращий режисер:
- Кеннет Брана – "Белфаст"
- Дені Вільнєв – "Дюна"
- Меггі Джилленхол – "Незнайома дочка"
- Джейн Кемпіон – "Влада пса"
- Стівен Спілберг – "Вестсайдська історія"
Найкраща акторка — драма:
- Леді Гага – "Дім Gucci "
- Ніколь Кідман – "Бути Рікардо"
- Олівія Колман – "Незнайома дочка"
- Крістен Стюарт – "Спенсер"
- Джессіка Честейн – "Очі Теммі Фей"
Найкращий актор – драма:
- Махершала Алі – "Лебедина пісня"
- Хав'єр Бардем – "Бути Рікардо"
- Дензел Вашингтон – "Трагедія Макбета"
- Бенедикт Камбербетч – "Влада пса"
- Вілл Сміт – "Король Річард"
Найкраща акторка — мюзикл/комедія:
- Рейчел Зеглер – "Вестсайдська історія"
- Маріон Котійяр – "Аннетт"
- Дженніфер Лоуренс – "Не дивіться нагору"
- Емма Стоун – "Круелла"
- Алана Хаїм – "Лакрична піца"
Найкращий актор — мюзикл/комедія:
- Ендрю Гарфілд – "Тік-тік, бум!"
- Леонардо ДіКапріо – "Не дивіться нагору"
- Пітер Дінклейдж – "Сірано"
- Ентоні Рамос – "На висоті мрії"
- Купер Хоффман – "Лакрична піца"
Найкраща акторка другого плану:
- Катріна Балф – "Белфаст"
- Кірстен Данст – "Влада пса"
- Аріана ДеБоз – "Вестсайдська історія"
- Рут Негга – "Ідентичність"
- Онжаню Елліс – "Король Річард"
Найкращий актор другого плану:
- Бен Аффлек – "Ніжний бар"
- Джеймі Дорнан – "Белфаст"
- Трой Коцур – "CODA: Дитина глухих батьків"
- Коді Сміт-Макфі – "Влада пса"
- Кіран Хайндс – "Белфаст"
Найкращий сценарій:
- Пол Томас Андерсон – "Лакрична піца"
- Кеннет Брана – "Белфаст"
- Джейн Кемпіон – "Влада пса"
- Адам МакКей – "Не дивіться нагору"
- Аарон Соркін – "Бути Рікардо"
Найкращий іноземний фільм:
- "Герой" – Іран
- "Купі номер 6" – Фінляндія
- "Паралельні матері" – Іспанія
- "Рука бога" – Італія
- "Сядь за кермо моєї машини" – Японія
Найкращий анімаційний фільм:
- "Лука"
- "Моя афганська сім'я"
- "Втеча"
- "Райя та останній дракон"
- "Енканто"
Найкращий саундтрек:
- Джонні Грінвуд – "Влада пса"
- Олександр Деспла – "Французький вісник"
- Альберт Іглесіас – "Паралельні матері"
- Джермейн Франко – "Енканто"
- Ханс Циммер – "Дюна"
Краща пісня:
- Be Alive – "Король Річард"
- Dos Oruguitas – "Енканто"
- Down to Joy – "Белфаст"
- Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"
- No Time to Die – "Не час помирати"
"Золотий глобус": серіали
Найкращий телесеріал – драма:
- "Гра у кальмара"
- "Люпен"
- "Спадкоємці"
- "Поза"
- "Ранкове шоу"
Найкращий телесеріал – комедія/мюзикл:
- "Велика"
- "Пси резервації"
- "Тед Лассо"
- "Вбивства в одному будинку"
- "Хитрості"
Найкращий міні-серіал, антологія або телефільм:
- "Імпічмент: Американська Історія злочинів"
- "Ломка"
- "Мейр із Істтауна"
- "Підземна залізниця"
- "Прибиральниця. Історія матері-одиначки".
79 церемонія премії "Золотий глобус" пройде 9 січня 2022 року. Нагадаємо, що минулого разу у номінації "Найкращий драматичний серіал" перемогла історична драма про правління британської королеви Єлизавети II – "Корона".