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СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Гра в кальмара, Дюна, Спенсер: список номінантів на премію Золотий глобус-2022

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 18:26
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У Каліфорнії назвали номінантів 79 кінопремії. Хто ж претендує на нагороду – читайте у матеріалі
Оголошено номінантів на премію "Золотий Глобус".
Оголошено номінантів на премію "Золотий Глобус". / Фото: Скріншот з YouTube

Ми вже знаємо номінантів музичної премії "Греммі-2022", де американський виконавець Джон Батіст обігнав усіх за кількістю номінацій. А вже сьогодні стало відомо, кого Голлівудська асоціація іноземної преси номінувала на "Золотий глобус".

Кінострічки "Влада пса" та "Белфаст" отримали чи не найбільше номінацій – у них на рахунку їх по сім. Втім, не обділили увагою і вибухові серіали року – "Гра в кальмара" та "Спадкоємці".

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Перелік номінантів "Золотого глобусу" вже розмістили на офіційному сайті премії.

Зазначимо, що цього року Голівудська асоціація іноземної преси (HFPA) не вимагала від студій та стрим-сервісів надсилати для розгляду заявки (фільми/серіали), як це відбувалося зазвичай на "Золотому глобусі". У 2021 році розглядалися всі стрічки, які виходили в період - з 1 січня до 31 грудня.

"Золотий глобус": фільми

Найкраща драма:

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  • "Белфаст"
  • "Влада пса"
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "CODA: Дитина глухих батьків"

Найкращий мюзикл/комедія:

  • "Вестсайдська історія"
  • "Лакрична піца"
  • "Не дивіться нагору"
  • "Сірано"
  • "Тік-тік , бум!"

Найкращий режисер:

  • Кеннет Брана – "Белфаст"
  • Дені Вільнєв – "Дюна"
  • Меггі Джилленхол – "Незнайома дочка"
  • Джейн Кемпіон – "Влада пса"
  • Стівен Спілберг – "Вестсайдська історія"

Найкраща акторка — драма:

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  • Леді Гага – "Дім Gucci "
  • Ніколь Кідман – "Бути Рікардо"
  • Олівія Колман – "Незнайома дочка"
  • Крістен Стюарт – "Спенсер"
  • Джессіка Честейн – "Очі Теммі Фей"

Найкращий актор – драма:

  • Махершала Алі – "Лебедина пісня"
  • Хав'єр Бардем – "Бути Рікардо"
  • Дензел Вашингтон – "Трагедія Макбета"
  • Бенедикт Камбербетч – "Влада пса"
  • Вілл Сміт – "Король Річард"

Найкраща акторка — мюзикл/комедія:

  • Рейчел Зеглер – "Вестсайдська історія"
  • Маріон Котійяр – "Аннетт"
  • Дженніфер Лоуренс – "Не дивіться нагору"
  • Емма Стоун – "Круелла"
  • Алана Хаїм – "Лакрична піца"

Найкращий актор — мюзикл/комедія:

  • Ендрю Гарфілд – "Тік-тік, бум!"
  • Леонардо ДіКапріо – "Не дивіться нагору"
  • Пітер Дінклейдж – "Сірано"
  • Ентоні Рамос – "На висоті мрії"
  • Купер Хоффман – "Лакрична піца"

Найкраща акторка другого плану:

  • Катріна Балф – "Белфаст"
  • Кірстен Данст – "Влада пса"
  • Аріана ДеБоз – "Вестсайдська історія"
  • Рут Негга – "Ідентичність"
  • Онжаню Елліс – "Король Річард"

Найкращий актор другого плану:

  • Бен Аффлек – "Ніжний бар"
  • Джеймі Дорнан – "Белфаст"
  • Трой Коцур – "CODA: Дитина глухих батьків"
  • Коді Сміт-Макфі – "Влада пса"
  • Кіран Хайндс – "Белфаст"

Найкращий сценарій:

  • Пол Томас Андерсон – "Лакрична піца"
  • Кеннет Брана – "Белфаст"
  • Джейн Кемпіон – "Влада пса"
  • Адам МакКей – "Не дивіться нагору"
  • Аарон Соркін – "Бути Рікардо"

Найкращий іноземний фільм:

  • "Герой" – Іран
  • "Купі номер 6" – Фінляндія
  • "Паралельні матері" – Іспанія
  • "Рука бога" – Італія
  • "Сядь за кермо моєї машини" – Японія

Найкращий анімаційний фільм:

  • "Лука"
  • "Моя афганська сім'я"
  • "Втеча"
  • "Райя та останній дракон"
  • "Енканто"

Найкращий саундтрек:

  • Джонні Грінвуд – "Влада пса"
  • Олександр Деспла – "Французький вісник"
  • Альберт Іглесіас – "Паралельні матері"
  • Джермейн Франко – "Енканто"
  • Ханс Циммер – "Дюна"

Краща пісня:

  • Be Alive – "Король Річард"
  • Dos Oruguitas – "Енканто"
  • Down to Joy – "Белфаст"
  • Here I Am (Singing My Way Home) – "Респект"
  • No Time to Die – "Не час помирати"

"Золотий глобус": серіали

Найкращий телесеріал – драма:

  • "Гра у кальмара"
  • "Люпен"
  • "Спадкоємці"
  • "Поза"
  • "Ранкове шоу"

Найкращий телесеріал – комедія/мюзикл:

  • "Велика"
  • "Пси резервації"
  • "Тед Лассо"
  • "Вбивства в одному будинку"
  • "Хитрості"

Найкращий міні-серіал, антологія або телефільм:

  • "Імпічмент: Американська Історія злочинів"
  • "Ломка"
  • "Мейр із Істтауна"
  • "Підземна залізниця"
  • "Прибиральниця. Історія матері-одиначки".

79 церемонія премії "Золотий глобус" пройде 9 січня 2022 року. Нагадаємо, що минулого разу у номінації "Найкращий драматичний серіал" перемогла історична драма про правління британської королеви Єлизавети II – "Корона".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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