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Чи вагітна Кухар насправді? Реакція соцмереж на зізнання балерини

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 жовтня, 13:57
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Вчора на шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар приголомшила присутніх своєю заявою. Тепер всі думають, що вона чекає на дитину
Чому всі думають, що Катерина Кухар вагітна
Чому всі думають, що Катерина Кухар вагітна / Фото: YouTube

В восьмому ефірі танцювального шоу Катерина Кухар прокоментувала виступ Олександри Зарицької з Юрієм Мєшковим і Олександром Прохоровим. У своїй промові балерина сказала фразу, яка шокувала всіх присутніх в залі:

І, напевно, я сьогодні така емоційна, тому що при надії.

Дивіться, як це було:

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Сьогодні в соцмережах глядачі шоу активно обговорюють, чи дійсно Катерина Кухар вагітна. Дехто припускає, що вона неправильно висловилася, хтось вітає її з вагітністю. А сама Катерина не поспішає коментувати власні слова.

  • "Я правильно зрозуміла, Кухар вагітна?"
  • "Через дев'ять місяців дізнаємося"

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Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "Це швидше за все гра слів. Мені здалося, що вона це сказала про надію, що пара буде краще танцювати"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

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  • "Катя, ви вагітні? Ви не пожартували?"
  • "Обожнюю і вітаю з вагітністю"
  • "Вітаємо вас з таким чудом. Діти це прекрасно"

Скріншот: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, що вчора танцювальний проєкт покинула ще одна пара. У восьмому ефірі учасники танцювали втрьох – до них приєдналися хореографи "Танці з зірками".

Минулої суботи також відбулася прем'єра найзагадковішого шоу країни – "Маска" – в якому показали сім нових персонажів і розкрили одного з них. Детальніше – в нашому матеріалі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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