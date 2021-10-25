Чи вагітна Кухар насправді? Реакція соцмереж на зізнання балерини

Вчора на шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар приголомшила присутніх своєю заявою. Тепер всі думають, що вона чекає на дитину

Чому всі думають, що Катерина Кухар вагітна / Фото: YouTube

В восьмому ефірі танцювального шоу Катерина Кухар прокоментувала виступ Олександри Зарицької з Юрієм Мєшковим і Олександром Прохоровим. У своїй промові балерина сказала фразу, яка шокувала всіх присутніх в залі:

І, напевно, я сьогодні така емоційна, тому що при надії.

Дивіться, як це було:

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Сьогодні в соцмережах глядачі шоу активно обговорюють, чи дійсно Катерина Кухар вагітна. Дехто припускає, що вона неправильно висловилася, хтось вітає її з вагітністю. А сама Катерина не поспішає коментувати власні слова.

"Я правильно зрозуміла, Кухар вагітна?"

"Через дев'ять місяців дізнаємося"

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Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

"Це швидше за все гра слів. Мені здалося, що вона це сказала про надію, що пара буде краще танцювати"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

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"Катя, ви вагітні? Ви не пожартували?"

"Обожнюю і вітаю з вагітністю"

"Вітаємо вас з таким чудом. Діти це прекрасно"

Скріншот: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, що вчора танцювальний проєкт покинула ще одна пара. У восьмому ефірі учасники танцювали втрьох – до них приєдналися хореографи "Танці з зірками".

Минулої суботи також відбулася прем'єра найзагадковішого шоу країни – "Маска" – в якому показали сім нових персонажів і розкрили одного з них. Детальніше – в нашому матеріалі.

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