Трансгендери на Міс Україна Всесвіт – чи можливо це? Ми дізналися у президентки конкурсу

Анна Філімонова розповіла про ймовірність участі дівчат-трансгендерів у конкурсах краси / Фото: Getty Images, instagram.com/missukraine_universe

"Сьогодні" розпитали у Анни Філімонової, яка розповіла про учасниць і відборі на конкурс цього року, наскільки ймовірним є те, що в Україні коли-небудь у змаганні красунь "Міс Україна Всесвіт" зможе взяти участь трансгендерна дівчина.

Для початку уточнимо, хто такі трансгендери. Трансгендерність – це коли гендерна ідентичність людини не збігається з її біологічною статтю при народженні. Трансгендерна людпна може відчувати себе особистістю протилежної статі і мати бажання змінити біологічну стать шляхом операції і гормональної терапії.

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У "Міс Всесвіт" вже брала участь трансгендерна дівчина. Наскільки я знаю, цього року також зареєстрована така дівчина, це не забороняється. Зараз у світі підтримують трансгендерів і навпаки ганьблять тих, хто засуджує людей, які змінюють свою стать. Тіло людини – це її справа. Ми маємо бути толерантними в цьому моменті. Не виключаємо варіанту, що колись в нашому конкурсі з'явиться дівчина, яка змінила стать, – розповіла нам Анна.

Анна Філімонова, президент конкурсу "Міс Україна Всесвіт" / Фото: instagram.com/missukraine_universe

За словами Анни, у неї є знайома дівчина-трансгендер, з якою вона колись працювала на одному телешоу про моделей.

У мене в команді був хлопець, який через п'ять років став прекрасною дівчиною. Я знаю, скільки зусиль вона доклала для того, щоб знайти себе справжню на шляху до того, щоб змінити стать. Це дуже складний процес. Повірте, якщо люди готові пройти такий шлях, це не модна фішка, а внутрішній стан людини, – пояснила Філімонова.

Анна зізналася, що пропонувала знайомій дівчині-трансгендеру взяти участь у шоу, але поки вона відмовилася.

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Ми домовилися, що як тільки вона буде внутрішньо готова на такий крок – поміняти звичайний спосіб життя і стати публічною особою і не боятися громадської думки, я завжди буду рада побачити її у складі учасниць, – поділилася Анна.

На думку Філімонової, українське суспільство ще не готове толерантно прийняти таку історію, оскільки відрізняється від Західного суспільства стереотипним мисленням.

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