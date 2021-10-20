Три роки без Марини Поплавської. Учасники з Дизель шоу показали архівні фото акторки

Марина Поплавська загинула в ДТП три роки тому / Фото: Instagram
Сьогодні виповнюється рівно три роки, як сталась ДТП на Житомирській трасі. Учасники "Дизель шоу" продовжують діяльність колективу і не забувають про свою колегу.
У себе в Instagram актор "Дизель шоу" Євген Сморигін поділився архівними фото Марини Поплавську.
Ти завжди вміла жартувати і сміятися над собою! Твої образи і ролі назавжди залишаться в пам'яті багатьох поколінь! Ти пішла, але обіцяла повернутися. Зустрінемося там ... – написав актор.
Яна Глущенко у себе в InstaStories опублікувала спільне селфі з Мариною Поплавською і Вікторією Булітко.
Улюблена Музя, три роки без тебе. Ти завжди поруч з нами, ми відчуває твою підтримку. Ти наш ангел, – підписала фото актриса.
Що відомо про ДТП
20 жовтня 2018 року автобус з учасниками шоу зіткнувся з вантажівкою. В результаті ДТП четверо колег Марини Поплавської отримали різні травми, а сама вона загинула до приїзду швидкої допомоги. Згідно з інформацією ЗМІ, актриса сиділа на передньому сидінні автобуса, який зіткнувся з вантажівкою.
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