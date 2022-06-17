Три красуні! Пріянка Чопра поділилась рідкісною світлиною з мамою та маленькою донькою (фото)

Пріянка Чопра привітала маму з днем народження

В січні Пріянка Чопра та її чоловік, музикант Нік Джонас вперше стали батьками! Така новина шокувала їхніх фанатів, адже зірки неодноразово говорили, що не планують заводити дітей через щільні робочі графіки. Втім, подружжя все ж таки вирішило скористатись послугами сурогатної матері.

Так і з'явилась в житті Прянки Чопри та Ніка Джонаса прекрасна донечка, яку назвали Мальта Марі. Дівчинка родилась на 12 тижнів раніше терміну, тож перші три місяці вона провела у відділені інтенсивної терапії. Пара змогла забрати свою дитину з лікарні лише в травні. Тож не виключення, що зірки вже частіше радуватимуть фанів сімейними фото.

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Подружжя з донечкою

До речі, днями індійська акторка опублікувала в Instagram світлину, на якій вона позувала в обіймах разом з мамою Мадху та шестимісячною донечкою. Кадр Чопра присвятила мамі, яка святкувала день народження.

Акторка з мамою та донькою

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Я сподіваюсь, що ти і далі будеш усміхатись та заряджати всіх навколо своєю усмішкою. Ти так надихаєш мене своєю життєлюбністю! Люблю тебе до місяця і назад, – зворушливо підписала знімок Пріянка.

Фоловери приєднались до привітань та зазначили, що для кожної бабусі тримати на руках свою маленьку внучку – це велике щастя.

Що відомо про Пріянку Чопру

39-річна зірка – індійська модель та акторка, "Міс Світу 2000". Народилась у сім'ї військових лікарів.

Пріянка Чопра з батьками

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На початку 2018 року вона познайомилась з Ніком Джонасом. Їхні стосунки розвивалися стрімко, і вже за кілька місяців вони вирішили зіграти розкішне весілля. Багато хто говорив, що у пари немає майбутнього, тому що вони дуже різні, до того ж Пріянка на 10 років старша.

Пріянка та Нік / Фото: Getty Images

До речі, під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України Пріянка Чопра підтримала українців, зокрема дітей. Також зірка закликала своїх фанатів допомогти фінансово українським сім’ям, що постраждали від рук окупантів.