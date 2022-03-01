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Приянка Чопра призвала помочь украинцам: В этой зоне боевых действий невинные жизни

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 марта, 22:20
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Приянка Чопра присоединилась к мировым знаменитостям, которые поддержали украинцев и признали российскую "спецоперацию" войной против украинского народа
Приянка Чопра призвала помочь Украине
Приянка Чопра призвала помочь Украине / Фото: instagram.com/priyankachopra

Действия России признали агрессией не только украинские, но и многие мировые звезды. Даже Жерар Депардье, который получил российский паспорт лично из рук Путина, призвал остановить войну в Украине.

Индийская актриса и певица Приянка Чопра в Instagram также заявила, что считает военные действия в Украине катастрофой в современном мире.

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Ситуация, которая разворачивается в Украине, ужасает. Невинные люди живут в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких и пытаются сориентироваться в неопределенности ближайшего будущего. Трудно понять, как в современном мире это могло перерасти в такую катастрофическую точку, но это важный момент, который отразится на всем мире. В этой зоне боевых действий невинные жизни. Они такие же, как ты и я, – написала Чопра.

Актриса разместила в своем профиле ссылку на фонд UNICEF, где жители разных стран могут помочь украинцам и внести свой вклад в спасение Украины от военной агрессии РФ.

Скриншот – instagram.com/priyankachopra

Напомним, принц Чарльз поддержал Украину. А Леди Гага заявила, что ее сердце сейчас с украинцами.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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