Три кохані та дві дружини: головні романи Жан-Клода Ван Дамма

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Роман із Альоною Каверіною вже більше 11 років розвивається в таємниці від сторонніх очей . У той час як офіційна дружина Ван Дамма Гледіс Португез на публіці відіграє роль ідеальної дружини.

Історія любовних пригод актора може здатися дуже заплутаною на перший погляд, але ми вирішили розібратися, що насправді творилося на любовному фронті у бельгійського культуриста.

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Гледіс Португез

Гледіс можна назвати не тільки жінкою зі сталевими м'язами, а й зі сталевими нервами. Чемпіонка з бодібілдингу змогла стати офіційною дружиною Ван Дамма двічі.

Жан-Клод та Гледіс познайомилися на одній із вечірок Чака Норріса, тоді актор одразу ж заявив, що дівчина стане його дружиною.

Весілля Ван Дамма з Португез

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Кохання з першого погляду, щасливий шлюб і двоє чудових дітей – здавалося б нічого не може зруйнувати цю ідилію, але одного разу дружина застала Ван Дамма в компанії дівчат і у ту ж мить подала на розлучення. Актор не втрачав довго часу і одружився з іншою. Але, забігаючи наперед, скажемо, що другий шлюб актора не увінчався успіхом і через сім років Ван Дамм знову опинився у стосунках із колишньою дружиною.

У численних інтерв'ю Ван Дамм називав Гледіс єдиною жінкою, яку він по-справжньому любить. У соціальних мережах актор присвячував дружині публікації із зізнаннями у коханні та словами захоплення.

Ван Дамм із сім'єю

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Гледіс прийняла чоловіка і пробачила йому зраду, навіть не підозрюючи, що через час на неї чекає чергове визнання. У 2009 році Жан-Клод втратив розум через нову кохану – українку Олену Каверіну. Дізнавшись про другу зраду чоловіка, Португез у 2015 вирішила подати на розлучення.

Проте, через короткий час дружина актора забрала свою заяву і запропонувала чоловікові зберегти шлюб. З тих пір Ван Дамм зразковий сім'янин і знову люблячий чоловік, який так само зворушливого говорить і пише про свою дружину. Але, схоже, лише на публіці.

Жан-Клод та Гледіс

Дарсі ЛяП'єр

Другою дружиною Ван Дамма стала акторка та модель Дарсі ЛяП'єр. Ще одна історія кохання актора була схожа на казку, в якій принцесою була Дарсі. За чутками, саме заради Дарсі Жан-Клод наважився піти з сім'ї та погодився на розлучення з Гледіс Португез.

Ван Дамм разом із Дарсі ЛяП'єр

У 1994 році Ван Дамм та ЛяП'єр зіграли весілля на романтичному курорті в Бангкоку. А через деякий час у пари народився син на ім'я Ніколас.

Проте, як виявилося пізніше, відносини актора та моделі не склалися. Через три роки після офіційного оформлення шлюбу подружжя вирішило розлучитися. ЛяП'єр сумувала не довго і вже в 1999 була одружена з засновником компанії "Herbalife", а Ван Дам через чотири роки повернувся до першої дружини.

Шлюб Ван Дама та ЛяП'єр тривав три роки

Олена Каверіна

Українка Альона Каверіна стала тією загадковою коханкою Ван Дама. Дівчина підкорила серце актора у 2009 році і з того часу залишається дамою його серця, хоч і не офіційно.

Бажання Ван Дамма зберегти шлюб із Португез змусило Альону залишатися у тіні щасливого шлюбу актора. І хоча кілька з'являлася разом на публіці, Каверіна завжди виступала в ролі особистого асистента та помічниці Ван Дамма. Спочатку дівчина все ж ділилася і особистими фото зі знаменитістю, але пізніше, після заяви про розлучення актора, перестала публікувати спільні знімки.

Вад Дамм та Альона Каверіна

Їхній роман триває вже 11 років. За цей час проста дівчина з Кривого Рогу змогла побувати у багатьох країнах, отримати сотні дорогих подарунків та запам'ятатися як коханка знаменитості. Альона не ділиться фотографіями з Жан-Клодом і не пише йому освідчення в коханні, зате з радістю демонструє його подарунки та фото із спільних поїздок світу.

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