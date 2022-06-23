Тропікана-жінка: любовна мелодрама іменинника Валерія Меладзе

Валерію Меладзе – 57!

Без пісень Валерія Меладзе раніше не було жодної зустрічі подруг у караоке. Тому заяви співака про звільнення з шоу-бізнесу стали шоком для багатьох його фанаток.

У житті співака було так само, як і в його піснях – багато кохання та драми. Скандальні подробиці про пригоди Меладзе неодноразово обговорювалися на сторінках ЗМІ.

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Неідеальний романтик

Ще на початку кар'єри за виконавцем закріпився образ романтика, повністю зануреного в любов до своєї єдиної. Довгий час фанати вірили, що в особистому житті Меладзе теж трапилося чисте та непорочне кохання.

Зі своєю першою дружиною Іриною Малухіною співак познайомився на третьому курсі університету. У 1989 році пара зіграла весілля, а вже через кілька місяців подружжя дізналися, що чекає на малюка.

Валерій Меладзе з першою дружиною Іриною / Фото: instagram.com/irinameladze

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На жаль, перший син Меладзе та Малухіної помер через 10 днів після народження. Щоб якось урятувати шлюб, подружжя зважилося на другу спробу і через рік на світ народилася старша дочка співака. Через кілька років у сім'ї вже було троє дівчаток – Інга, Софія та Аріна.

Валерій Меладзе з підрослими доньками / Фото: Instagram.com

Тоді в житті Меладзе справді панувала ідилія – його вважали зразковим сім'янином, а кар'єра йшла в гору. Пляма на репутації артиста з'явилася після того, як солістка гурту "ВІА Гра", продюсером якої був брат співака Костянтин Меладзе, Альбіна Джанабаєва народила дитину.

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Таємний роман із солісткою "ВІА Гри"

Довгий час співачка приховувала ім'я батька свого сина Костянтина, який народився у лютому 2004 року. Кому тільки не приписували батьківство.

Згодом у пресі почали активно обговорювати, що маленький Костянтин насправді син Валерія Меладзе. Тоді кар'єра Джанабаєвої опинилася під загрозою, адже всі активно обговорювали, як подруга Малухіної повела її чоловіка. Пізніше співачка спростувала всі чутки про дружбу з екс-дружиною Меладзе.

Альбіна Джанабаєва народила сина від одруженого Меладзе

Таємний роман Джанабаєвої та Меладзе на той час став однією з обговорюваних тем у пресі і ні в кого не залишилося сумнівів, що шлюб Малухіної зі співаком повністю зруйнований. У 2014 році, після 25 років відносин, Валерій Меладзе домігся розлучення з першою дружиною.

Перша дружина Валерія Меладзе – Ірина Малухіна / Фото: instagram.com/irinameladze

Меладзе та Джанабаєва

Отримавши розлучення, співак перестав приховувати свій роман із Джанабаєвою. Більше того, цього ж року пара офіційно одружилася і в них народилася друга спільна дитина, син Лука.

Альбіна Джанабаєва на честь дня народження Валерія Меладзе опублікувала рідкісне сімейне фото

Плітки навколо Меладзе та Джанабаєвої не вщухали. Співака звинувачували в зраді, а його обраницю – у тому, що забрала чоловіка з багатодітної родини. Масла у вогонь підливали інтерв'ю Ірини Малухіної, яка у фарбах розповідала про сварки з екс-чоловіком і про те, як до самого розлучення не знала, хто ж спричинив їхній розрив.

Щоб скандал навколо життя співака вщух, потрібен час. У 2019 році, коли Валерію було 54, у подружжя народилася дочка Агата. Зараз пара Меладзе та Джанабаєвої вважається однією з найміцніших у російському шоу-бізнесі.

Валерій Меладзе поділився фото з однорічною донькою Агатою

Нагадаємо, що у перші дні війни співак висловився проти вторгнення Росії до України. Незважаючи на те, що офіційно Валерій не дає концерти у РФ, раніше його помітили на одному із приватних заходів у Санкт-Петербурзі.