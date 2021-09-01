У дочки Успенської знову проблеми з наркотиками? У Мережі обговорюють нове відео

Любов Успенська прокоментувала чутки про конфлікт з дочкою / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

На початку тижня дочка співачки Тетяна Плаксіна просила про допомогу і розповідала, що її зачинили. Трохи пізніше з'явилася інформація, що співачка відправила доньку в клініку на лікування.

Після всіх чуток дочка Успенської вийшла на зв'язок в Instagram. Тетяна Плаксіна заявила, що її сторінку зламали.

Привіт, метелики. Вибачте, цими днями були неполадки з Instagram, його хтось зламав. Але зараз вже все в силі, я сиджу вдома, репетирую, готуюся до концерту, – сказала дочка співачки.

Деякі шанувальники не повірили словам Тетяни і припустили, що у дівчини знову почалися проблеми з наркотиками.

До слова, на зв'язок вийшла і Любов Успенська. Співачка вперше прокоментувала ситуацію.

У Любові Успенської знову почалися проблеми з донькою / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Артистка розлютилася через питання про стан здоров'я Тетяни і спростовувала всі чутки.

Дайте мені спокій, будь ласка! Ви тільки шукаєте бруд якийсь. У Тані все гаразд. Вона вже відповіла таким, як ви, які сидять і копають бруд. Шукайте свій бруд в своїх трусах, – сказала Успенська в бесіді з порталом teleprogramma.pro.

Конфлікт Любові Успенської з донькою:

Нагадаємо, Тетяна Плаксина кілька років тому потрапила в аварію під час велопрогулянки на Коста-Ріці. Після нещасного випадку Тетяна перестала спілкуватися з матір'ю. Дочка звинуватила співачку у психологічному тиску і жорстоке поводження. Успенська, в свою чергу, заявила, що у Тетяни були серйозні проблеми з наркотичними речовинами.

Через кілька років мама і дочка налагодили стосунки. Любов Успенська зайнялася відновленням зовнішності дочки після аварії і збиралася робити з неї зірку шоу-бізнесу.

Дочка Успенської босий медитувала на вулицях Лос-Анджелеса – подробиці в сюжеті:

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