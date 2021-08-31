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Любов Успенська відправила доньку в клініку: Знову почалися конфлікти

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
31 серпня, 10:54
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Після заяви Тетяни про те, що її замкнули і забрали телефон з'явилася інформація про місцезнаходження дочки співачки
У Любові Успенської знову почалися проблеми з донькою
У Любові Успенської знову почалися проблеми з донькою / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Не довго тривало перемир'я Любові Успенської з єдиною донькою. Джерела з оточеннях Успенської в бесіді з виданням StarHit розповіли, що співачка знову поклала доньку в клініку.

Між мамою і дочкою знову почалися непорозуміння, конфлікти, тому було прийнято рішення, що дівчині потрібно попрацювати з фахівцями, – сказали джерела.

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Дочка Любові Успенської вперше вийшла в світ після пластичної операції
Дочка Любові Успенської вперше вийшла в світ після пластичної операції / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Тетяна Плаксина зараз дійсно знаходиться без зв'язку.

За правилами установи у неї забрали засоби зв'язку. Видають їх там тільки по годинах і не кожен день, – уточнило джерело.

Cама співачка про стан здоров'я своєї дочки поки не говорить . Джерела зазначили, що співачка дуже переживає за Тетяну і постійно знаходиться на зв'язку з лікарями. При цьому Любов Успенська зараз багато працює. Заплановані зйомки і концерти вона не скасовує.

Конфлікт Любові Успенської з донькою:

Нагадаємо, Тетяна Плаксина кілька років тому потрапила в аварію під час велопрогулянки на Коста-Ріці. Після нещасного випадку Тетяна перестала спілкуватися з матір'ю. Дочка звинуватила співачку у психологічному тиску і жорстоке поводження. Успенська, в свою чергу, заявила, що у Тетяни були серйозні проблеми з наркотичними речовинами.

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Через кілька років мама і дочка налагодили стосуни. Любов Успенська зайнялася відновленням зовнішності дочки після аварії і збиралася робити з неї зірку шоу-бізнесу.

    Дочка Успенської босий медитувала на вулицях Лос-Анджелеса – подробиці в сюжеті:

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    Еліна Пелешенко
    Еліна Пелешенко Редакторка

    Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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