У Єлизавети II є секретний тунель під палацом, що веде до одного з кращих барів Лондона

У Єлизавети II є таємний тунель, який з'єднує палац з баром / Фото: Getty Images

Єлизавета II, не дивлячись на свій статус, як і багато звичайних людей, любить насолодитися якісними міцними напоями. Як повідомляє The Sun, чоловік принцеси Євгенії випадково згадав про секретний прохід у бар в бесіді з королівським редактором Daily Mail Річардом Іденом на вечірці, що спонсорується брендом напоїв Casamigos. Бруксбенк, до слова, є бренд-менеджером цієї компанії в Європі.

Іден стверджує, що Джек сказав: "У Dukes Bar є тунель з Сент-Джеймсському палацу. Я ще не використовував його, але дуже хотів би".

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Бар Dukes, розташований в ексклюзивній резиденції Mayfair, Dukes Hotel, славиться своїм "легендарним" мартіні, який New York Times називає "одними з кращих у світі".

Dukes Bar в Лондоні славиться мартіні / Фото: instagram.com/dukesbarlondon

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Сент-Джеймський палац – один з найстаріших палаців королівської сім'ї. Раніше там розташовувалася резиденція британських монархів, яка пізніше була перенесена у Букінгемський палац.

Королева любить випити?

Нині покійна двоюрідна сестра Єлизавети II Маргарет Роудс раніше заявляла, що Її Величність щовечора насолоджується мартіні. Тому не дивно, що тунель веде саме до бару Dukes.

Єлизавета II любить міцні напої / Фото: Getty Images

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