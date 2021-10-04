У Елизаветы II есть секретный туннель под дворцом, ведущий к одному из лучших баров Лондона

У Елизаветы II есть тайный туннель, который соединяет дворец с баром / Фото: Getty Images

Елизавета II, несмотря на свой статус, как и многие обычные люди, любит насладиться качественными крепкими напитками. Как сообщает The Sun, супруг принцессы Евгении случайно упомянул о секретном проходе в бар в беседе с королевским редактором Daily Mail Ричардом Иденом на вечеринке, спонсируемой брендом напитков Casamigos. Бруксбэнк, к слову, является бренд-менеджером этой компании в Европе.

Иден утверждает, что Джек сказал: "В Dukes Bar есть туннель из Сент-Джеймсского дворца. Я еще не использовал его, но очень хотел бы".

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Бар Dukes, расположенный в эксклюзивной резиденции Mayfair, Dukes Hotel, славится своим "легендарным" мартини, который New York Times называет "одними из лучших в мире".

Dukes Bar в Лондоне славится мартини / Фото: instagram.com/dukesbarlondon

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Сент-Джеймсский дворец – один из старейших дворцов королевской семьи. Ранее там располагалась резиденция британским монархов, которая позже была перенесена в Букингемский дворец.

Королева любит выпить?

Ныне покойная двоюродная сестра Елизаветы II Маргарет Роудс ранее заявляла, что Ее Величество каждый вечер наслаждается мартини. Поэтому неудивительно, что туннель ведет именно в бар Dukes.

Елизавета II любит крепкие напитки / Фото: Getty Images

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