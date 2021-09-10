У Моргенштерна відповіли СБУ: Він не збирається показувати в Україні фільми про подвиги КДБ

Представники Моргенштерна прокоментували заборону його концертів в Україні / Фото: instagram.com/morgen_shtern
Як стверджують в СБУ, російський репер Моргенштерн хоч і зможе в'їхати на територію України, але виконувати свої композиції – ні. Все тому, що саме творчість артиста знаходиться в країні під забороною. Тобто, якщо Моргенштерн захоче приїхати в Україну з особистих причин – провідати рідних чи до друзів, то перешкоджати йому ніхто не буде.
Як повідомляє "КП в Україні", представники артиста детально вивчили закони України і заяву СБУ, і прийшли до висновку, що репер все-таки зможе дати концерти і законом це не заборонено. Йдеться про закон України "Про кінематографію", яким регулюються "чорні списки" артистів. Ані цей, ані будь-які ще закони України, за словами менеджерів артиста, не передбачають заборону на виконання пісень.
Стаття 2 закону говорить про сферу його застосування, а саме: діяльність осіб, які професійно займаються кінематографією в Україні. Моргенштерн Алішер Тагирович не планує в Україні зніматися у фільмі, його режисерувати, продюсувати і т.д. Алішер Тагирович не планує в Україні проводити тур з трансляцією фільмів про подвиги НКВС, КДБ, СРСР або ФСБ Російської Федерації, – заявили представники артиста.
Раніше за рекомендацією СБУ артист був внесений до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Таке рішення було прийнято на основі аналізу творчості артиста – в піснях Моргенштерна була виявлена пропаганда наркотиків і насильства.
Ще кілька новин на тему:
- У червні цього року Моргенштерн подав до суду на СБУ, щоб оскаржити рішення про внесення його в чорний список.
- Раніше Моргенштерн заявив, що йому все одно, хто у кого забрав Крим. Його цікавить тільки можливість виступати в Україні, тому він уже шість разів відмовлявся від концертів на окупованому півострові.