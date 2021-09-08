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Моргенштерн зможе приїхати до України, але виступити з концертами йому не дозволять

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
8 вересня, 19:40
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Артист давно хоче виступити в Україні, але нещодавно він був внесений до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. В'їзд йому не заборонений, але заспівати перед глядачами він не зможе
Моргенштерн не зможе заспівати в Україні
Моргенштерн не зможе заспівати в Україні / Фото: instagram.com/morgen_shtern

У Моргенштерна заплановані три концерти в Україні: в листопаді артист хоче приїхати до Києва, Харкова та Запоріжжя. Однак, як повідомляє "КП в Україні", артист не зможе заспівати для шанувальників.

Дозвіл на продаж квитків на концерти дає Міністерство культури і інформаційної політики. Моргенштерн числиться в його чорних списках. Не сам особисто, а його творчість. Для цієї людини немає заборони на в'їзд до України, але його пісні тут не дозволені, – розповіло виданню джерело в СБУ.

За словами співробітника СБУ, артист зможе в'їхати на територію України, якщо вкаже метою візиту особисту причину, а не виступ. Він зможе перебувати в країні, але не виступати.

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Ділара в кліпі MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ
Ділара в кліпі MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ / Фото: YouTube

Раніше за рекомендацією СБУ артист був внесений до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України. Таке рішення було прийнято на основі аналізу творчості артиста – в піснях Моргенштерна була виявлена пропаганда наркотиків і насильства.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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