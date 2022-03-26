У путіністки Валерії зірвався виступ у Дубаї, бо з росіянами ніхто не хоче стояти на одній сцені

У Валерії почали зривати концерти / Фото: скриншот
Незабаром російські артисти лише згадуватимуть свої гастролі в інших країнах. У Латвії створюють чорні списки, контракти з путінськими зірками розриваються. Наразі проблеми з концертами стали виникати у співачки Валерії. У неї зірвався виступ у Дубаї, який планувався у рамках Дрезденського оперного балу.
Музиканти Дрезденського оркестру не захотіли виходити на одну сцену із російськими артистами. Там мали виступати Світлана Захарова, Вадим Рєпін, – зізналася співачка у розмові з АиФ.
Артистка зазначила, що через русофобію тепер не збирається подорожувати Європою.
Ми за ці роки так добре вивчили Європу, об'їздивши кожен куточок (не всі країни, але більшу їхню частину), що якщо й виникає бажання кудись поїхати, то не до Європи. У нас така велика красива планета, стільки в ній незвіданого. Тому відкриватимемо для себе щось інше.
Нагадаємо, співачка Валерія знаходиться у чорному списку Мінкульту України. Вона підтримувала анексію Криму.
Раніше у Німеччині скасували концерти улюбленого гурту Путіна "Любе".