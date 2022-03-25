Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Маршрутка Лесі

Федишин vs фани Лорак

Паш плете сітки

Лисий MELOVIN

Bon Jovi з нами

Новий секс-символ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

"Скасування" Ганни Нетребко: безробітна путінська співачка ще сподівається десь співати

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 10:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Улюбленка Путіна Ганна Нетребко скоро зможе демонструвати свої вокальні здібності лише у кремлівських стінах чи у себе в душі. Слухати співачку на світових сценах не хочуть
Ганну Нетребко "скасували" у всьому світі
Ганну Нетребко "скасували" у всьому світі / Фото: Getty Images

Російська оперна співачка Ганна Нетребко опинилася на межі. Усі престижні агенції відмовляються співпрацювати з путінською улюбленицею.

Спочатку Нетребко замінили українкою в Метрополітен-опері , А днями з нею відмовилися співпрацювати міланський театр La Scala та Баварська державна опера. Тепер безробітна зірка не знає, куди податися.

Реклама

Заступитись за Нетребко вирішив її представник Максим Берін. У своєму коментарі StarHit він заявив, що оперна діва брала "паузу" і сама була не проти припинити співпрацю з найкращими театрами світу.

Нетребко брала деяку паузу, вона відпочила, зараз у голосі. З урахуванням того, що угода з німецьким менеджментом припинена за взаємною згодою, на наші плечі ляжуть додаткові завдання щодо роботи з кращою сопрано по всьому світу, – висловився Берін.

Більше того, менеджер співачки ще й наважився пригрозити німецьким менеджерам, які виключили Нетребко зі свого лейбла, що вони ще пошкодують, що втратили зірку-рашистку.

Для німецького менеджменту це великий недогляд і неквапливість у цій ситуації вчасно не продовжити контракт, що минув, і втратити таку величину, – впевнено сказав Берін.

Але жодні виправдання та заяви, що зірки "поза політикою" не допоможуть ні Нетребку, ні іншим рашистським зіркам.

Реклама

Нагадаємо, що у Німеччині скасували концерти ще одних путінських улюбленців, гурту "Любе" .

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти