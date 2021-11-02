У сина лідера Другої ріки Валерія Харчишина діагностували невиліковну хворобу

Валерій Харчишин / Фото: прес-служба НЛО TV

Вперше публічно Валерій Харчишин розповів про хворобу сина, яка, як виявилось, протікає в нього вже четвертий рік. Який саме діагноз у дитини артист не озвучив – каже, що це навіть страшніше за смерть і щодня погіршує його здоров'я:

Це набагато важче, тому що коли твоя близька людина, твій син залишається вдома поряд з тобою, але він змінюється. Зрештою залишається тіло, а душа... він просто поступово йде , – поділився артист.

Фото: Instagram Валерія Харчишина

Від подробиць щодо лікування сина Валерій утримався, також він не розповів, хто саме з дітей отримав важкий діагноз. Співак лише зазначив, що недуга змінила сина до невпізнаваності і негативно позначилося на розвитку:

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Це коли ти любиш свою дитину, вона у твоєму уявленні одна, а приходиш додому — це інша людина. Просто витягли з нього всі зсередини , – сказав Харчишин.

Валерій Харчишин 12 років живе у шлюбі зі своєю дружиною Юлією Кузьмінською. У 2016 році в їх сім'ї вже траплялося горе – вони втратили дитину під час вагітності. На п'ятому місяці у Юлії стався викидень. Тоді Валерій дуже болісно переніс цю втрату. Але завдяки підтримці близьких та шанувальників виконавець зміг повернутися до колишнього життя та творчості.

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