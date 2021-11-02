У сына лидера Другої ріки Валерия Харчишина диагностировали неизлечимую болезнь

Валерий Харчишин / Фото: пресс-служба НЛО TV

Впервые публично Валерий Харчишин рассказал о болезни сына, которая, как оказалось, протекает у него уже четвертый год. Какой именно диагноз у ребенка артист не озвучил – говорит, что это даже страшнее смерти и ежедневно ухудшает его здоровье:

Это гораздо труднее, потому что, когда твой близкий человек, твой сын остается дома рядом с тобой, но он меняется. В конце концов, остается тело, а душа... он просто постепенно уходит, – поделился артист.

Фото: Instagram Валерия Харчишина

От подробностей касательно лечения сына Валерий удержался, также он не рассказал кто именно из детей получил тяжелый диагноз. Певец лишь обозначил, что недуг изменил сына до неузнаваемости и негативно отразился на развитии:

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Это когда ты любишь своего ребенка, он в твоем представлении один, а приходишь домой — это другой человек. Просто вытащили из него все изнутри, – сказал Харчишин.

Валерий Харчишин 12 лет живет в браке со своей женой Юлией Кузьминской. В 2016 в их семье уже случалось горе – они потеряли ребенка во время беременности. На пятом месяце у Юлии произошел выкидыш. Тогда Валерий очень болезненно перенес эту утрату. Но благодаря поддержке близких и поклонников исполнитель смог вернуться к прежней жизни и творчеству.

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