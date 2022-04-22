UA So Beautiful: Вакарчук зізнався у коханні Україні, зробивши кавер на легендарну пісню

У кавера Вакарчука - дуже важливий месседж / Фото: Facebook-сторінка Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук, раніше робив прогноз на перемогу України, продовжує надихати українців, а також привертати увагу всього світу до війни в Україні І його новий щирий реліз – перший кавер артиста на світовий хіт – має дуже важливе послання.

Російська війна в Україні стала для багатьох іноземців моторошним приводом познайомитися з нашою країною. Багато хто з них уперше побачив її повну розруху через звірства російської армії. Але кавер Вакарчука UA So Beautiful – можливість показати світові, якою справді красивою, усміхненою була Україна до російського вторгнення!

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Ми ж показуємо світові Україну, яку ми так любимо — красиву, мирну, усміхнену, щасливу, якою вона була, ту, яку ми захищаємо щомиті, і якою вона обов'язково буде після нашої Перемоги. Використані фото та відеоматеріали, здебільшого – особисті архіви українців, які вони спеціально надсилали нам для створення саме цього відео. Ми закликаємо весь цивілізований світ допомогти #SaveBeautifulUkraine! Слава Україні!

- йдеться у описі ролика.

Кавер Святослава Вакарчука UA So Beautiful

Не пропустіть новинку UA So Beautiful!

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Відомо також, що всі кошти від треку підуть на благодійність.

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