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Настя Каменських заспівала хіт Black Eyed Peas на підтримку України на Latin American Music Awards

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 09:02
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Українська артистка продовжує виступати за кордоном, говорячи про російську війну в Україні
Настя Каменських закликає зупинити війну
Настя Каменських закликає зупинити війну / Фото: Getty Images

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських, як й інші її колеги, продовжують виступати за кордоном, максимально привертаючи увагу всього світу до російської війни в Україні та допомагаючи збирати величезні суми грошей для наших людей. Сьогодні всі обговорюють поява NK на Latin American Music Awards.

В Instagram Latin American Music Awards анонсували появу Насті Каменських, яка, зазначимо, мріє підкорити Латинську Америку та вже робила для цього вражаючі музичні кроки у вигляді іспаномовного альбому та крутих кліпів. Але поки що для українських артистів особисті здобутки далеко не на першому місці.

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Каменських в Instagram подякувала всім за можливість виступити та зі сцени закликати всіх до солідарності з Україною.

Цьогорічна @latinamas була присвячена світу і почалася з пісні "Where is the love", яка закликає до відновлення миру в Україні. Я дуже вдячна @blackeyedpeas, що цей трек сьогодні висловлював солідарність з Україною. За те, що ти @ iamwill співав "Pray for Ukraine". За те, що видатні @ozuna @cncomusic @princeroyce @sofiareyes @farruko @chiquis @tiagopzk @chesca @emiliamernes @mariabecerra приєднайся до цього виступу. Я неймовірно вдячна всім артистам, що приєдналися до цього виступу, вдячна організаторам премії за солідарність з Україною. Ви не уявляєте, наскільки це важливо для нас, українців!

Співачка використовує свою популярність, щоб приковувати увагу світу до України
Співачка використовує свою популярність, щоб приковувати увагу світу до України / Фото: Getty Images

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Зворушливе та надихаюче відео дивіться далі.

До речі, на червоній доріжці події українська зірка з'явилася в образі з антивоєнним меседжем.

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Настя Каменських на червоній доріжці LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS
Настя Каменських на червоній доріжці LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS / Фото: Getty Images

Також зараз обговорюють: Катерина Осадча пояснила, у яких зірок треба забрати паспорт.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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