Учаснику Маски доведеться носити на собі 20-кілограмовий костюм (фото)

На шоу "Маска" представили найважчого героя / Фото: телеканал "Україна"
Художниця по костюмах Леся Патока розповіла, в чому особливості костюма Грифона і з якими труднощами зіткнулися майстри, створюючи цю маску.
Так, Грифон став одним із перших персонажів, яких розробляли для другого сезону. І на його створення було покладено величезну кількість сил і часу. Та результат того вартий.
Раніше, до речі, нам показали неймовірного Робота, який став найдорожчим героєм нового сезону "Маски".
Над Грифоном ми працювали дуже довго і старанно! Можу з упевненістю сказати, що це один із найскладніших і кропітких персонажів у створенні за два сезони шоу! Тільки на розробку крил пішло 1,5 місяця, а все тому, що кожна пір'їнка була вирізана нашими феями, пофарбована і тонована вручну, – поділилася Леся Патока.
До того ж, масштаби Грифона просто вражають: зріст героя досягає 2,6 метрів, розмах крил – три метри, стопа – 90 сантиметрів. А загальна вага унікальної маски – 20 кілограм!
Але і на цьому художники не зупинилися. Леся Патока разом із майстрами обдарували персонажа унікальними кольорами, які максимально наближають його до легенди.
Маску ми зробили в бронзовому кольорі, з вкрапленнями бірюзи, адже це міфічна істота, у якої нижня частина – від лева, а верхня – від яструба. Багато елементів костюма їхали до нас із Азії, наприклад, унікальна бронзова шкіра, яку ми не змогли знайти в Україні, і різні золоті деталі, – розповіла художниця.
Ще однією особливістю героя стануть ноги, оригінальну мускулатуру котрих майстри теж створювали самі:
Для того, щоб створити Грифону "котячі лапи", нам потрібно було змінити фізіологічну структуру ноги людини, додавши об'єм стегна вперед, а гомілки – назад. Тому ми зробили спеціальні штани з такою мускулатурою. Так, зірка спочатку одягає їх, а вже потім всі інші частини костюму.
Виявилося, що Грифон найскладніший в одяганні. Тому що у героя найбільше елементів – 12 штук, які потрібно надягати в певній послідовності.
Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.
Зовсім скоро глядачі побачать другий сезон найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".
Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":
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