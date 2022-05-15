Україна – нація переможців! Сердючка, Огнєвіч та інші зірки вітають Kalush Orchestra з тріумфом на Євробаченні-2022

Реакція зірок на перемогу Kalush Orchestra / Фото: Колаж: Сьогодні

Kalush Orchestra отримав максимальний 631-й бал на "Євробаченні-2022". Ця перемога дуже важлива для українського народу, який вже третій місяць бореться проти російських окупантів. Зараз весь світ радіє разом з Україною нашій творчій перемозі.

Сайт "Сьогодні" показує, як у Мережі реагують на перемогу Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022".

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Ксенія Мішина

Акторка заявила, що пишається "непереможними переможцями" та подякувала їм за те, що вони зробили для України. Також вона додала до свого посту хештеги #savemariupol, #saveazovstalmilitary, #saveazovstal.

Ірина Федишин

Співачка наголосила, що ця перемога неймовірно важлива для України:

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Вітаю, Україно! Перемогли на "Євробаченні", переможемо і у війні. P.S: друзі, Польщу я не образила. Мої бали – перше місце Велика Британія, 10 – Польща

Джамала

Переможниця "Євробачення-2016" також привітала Kalush Orchestra та всіх українців з цим тріумфом.

Іноді історія повторює незабутні моменти. Вітаю усіх нас з перемогою на "Євробаченні-2022". Тепер чекаємо на повну перемогу України і миру в нашій країні.

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Анна Трінчер

Співачка показала, як вони з нареченим Олександром Волошином емоційновідреагували на перемогу у пісенному конкурсі.

Володимир Остапчук

Телеведучий вже спрогнозував, де Україна проводитиме на своїй території "Євробачення-2022".

Катерина Осадча

Телеведуча приєдналась до привітань і також висловила спдівання, що наступного року конкурс пройде в українському Криму.

Україна!!!! Перемога! Той передвісник найголовнишої перемоги! Ну і наступного року Євробачення в Криму. Дякуємо світу за підтримку. Дякуємо Калуш! Дякуємо хлопці.

Злата Огнєвіч

Співачка зазначила, що всім українцям потрібні були ці приємні емоції від перемоги.

Неймовірний виступ! Нам так потрібні були ці емоції. Сльози радості та гордість за країну. Україна підкорила Европу та це тільки початок!!!

Вєрка Сердючка

Ольга Сумська

Акторка наголосила, ця перемога – це історичний момент!

Гурт Калуш, з перемогою! Це просто неймовірно! Весь світ співає Стефанія. Весь світ кричить -НІ ВІЙНІ, SAVE AZOSTAL! СЛАВА УКРАЇНІ!

До речі, ми писали про що пісня Stefania переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra.

Якщо ви пропустили пісенний конкурс та те, як Україна здобула перемогу на ньому – пропонуємо переглянути нашу текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2022".