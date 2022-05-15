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Про що пісня Stefania переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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15 травня, 03:23
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Під час війни в Україні пісня гурту Kalush Orchestra "Stefania" набула зовсім іншого сенсу для українців і стала символом надії
Про що пісня Kalush Orchestra для Євробачення-2022?
Про що пісня Kalush Orchestra для Євробачення-2022? / Фото: Getty Images, Скріншот із відео

Kalush Orchestra принесли Україні третю перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" у Турині. Переможний хіт "Stefania" сьогодні співають у всій Європі.

Спочатку, як розповідав лідер гурту Олег Псюк, він присвятив композицію для конкурсу своїй мамі Стефанії.

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Стефанія – так звати мою маму. Цю пісню присвятив їй, і цю пісню ми представлятимемо на Євробаченні. Це щирий та душевний трек, у якому є український етнокод. Європа дуже кайфує від цього стилю, – так презентував пісню музикант ще у лютому під час Нацвідбору.

Війна в Україні подарувала рядкам новий сенс. Тепер образ мами Стефанії асоціюється у багатьох українців із рідною землею, будинком та сім'єю.

Люди стали сприймати її як пісню про всіх українських матерів, у той час, коли багато українців думали про своїх матерів або нудьгували за ними. Я думаю, що саме так ця пісня увійшла до серця багатьох, – розповів про композицію Псюк в інтерв'ю Rolling Stone.

Особливого значення з'явилося біля рядка "Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе". Через напад Росії на Україну мільйони громадян змушені були залишити свої будинки, але навіть тисячі кілометрів зруйнованих доріг не зможуть розлучити українців із батьківщиною.

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Текст пісні "Stefania"

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне, знала, може, більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово

Раніше ми писали, як голосували журі на Євробаченні-2022 та хто дав Україні максимальну кількість балів.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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