Україна знову без "Оскара": фільм "Погані дороги" не увійшов у шорт-лист премії

"Погані дороги" / Фото: facebook.com/uafilmacademy
Не встигли українські шанувальники зрадіти з того, що фільм Наталії Ворожбит "Погані дороги" увійшов у лонг-лист премії "Оскар", як стало відомо, що більше на статуетку він не претендує.
На офіційному сайті кіноконкурсу з'явився список усіх країн-учасниць у номінації "Найкращий міжнародний фільм", і України в ньому знову не було.
Які фільми потрапили в шорт-лист?
Згідно з вимогою кіноакадемії, зазвичай у шорт-лист потрапляли лише 9 картин. Через пандемію вимоги до фільмів трохи змінилися, і тепер позмагатися за заповітну статуетку зможуть аж 15 номінантів.
- Great Freedom (Австрія)
- Playground (Бельгія)
- Lunana: A Yak in the Classroom (Бутан)
- Flee (Данія)
- Compartment No. 6 (Фінляндія)
- I’m Your Man (Німеччина)
- Lamb (Ісландія)
- A Hero (Іран)
- The Hand of God (Італія)
- Drive My Car (Японія)
- Hive (Косово)
- Prayers for the Stolen (Мексика)
- The Worst Person in the World (Норвегія)
- Plaza Catedral (Панама)
- The Good Boss (Іспанія)
Про що український фільм "Погані дороги"?
Драматична історія від Наталії Ворожбит розповідає про війну на Донбасі. Фільм складається з п'яти новел, які оповідають про життя та взаємини людей в умовах воєнного конфлікту.
HBO придбав фільм Наталії Ворожбит "Погані дороги". Тепер стрічка стане доступною для всіх підписників сервісу в Центральній Європі.