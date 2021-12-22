Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Зірки Українські

Україна знову без "Оскара": фільм "Погані дороги" не увійшов у шорт-лист премії

Марія Коробова
22 грудня, 10:20
Україна вкотре залишиться без престижної премії. Драматична історія про війну на Донбасі не потрапила до списку номінантів на статуетку

"Погані дороги" / Фото: facebook.com/uafilmacademy

Не встигли українські шанувальники зрадіти з того, що фільм Наталії Ворожбит "Погані дороги" увійшов у лонг-лист премії "Оскар", як стало відомо, що більше на статуетку він не претендує.

На офіційному сайті кіноконкурсу з'явився список усіх країн-учасниць у номінації "Найкращий міжнародний фільм", і України в ньому знову не було.

Реклама

Які фільми потрапили в шорт-лист?

Згідно з вимогою кіноакадемії, зазвичай у шорт-лист потрапляли лише 9 картин. Через пандемію вимоги до фільмів трохи змінилися, і тепер позмагатися за заповітну статуетку зможуть аж 15 номінантів.

  • Great Freedom (Австрія)
  • Playground (Бельгія)
  • Lunana: A Yak in the Classroom (Бутан)
  • Flee (Данія)
  • Compartment No. 6 (Фінляндія)
  • I’m Your Man (Німеччина)
  • Lamb (Ісландія)
  • A Hero (Іран)
  • The Hand of God (Італія)
  • Drive My Car (Японія)
  • Hive (Косово)
  • Prayers for the Stolen (Мексика)
  • The Worst Person in the World (Норвегія)
  • Plaza Catedral (Панама)
  • The Good Boss (Іспанія)

Про що український фільм "Погані дороги"?

Драматична історія від Наталії Ворожбит розповідає про війну на Донбасі. Фільм складається з п'яти новел, які оповідають про життя та взаємини людей в умовах воєнного конфлікту.

Кадр з фільму "Погані дороги" / Фото: прес-служба

Реклама

HBO придбав фільм Наталії Ворожбит "Погані дороги". Тепер стрічка стане доступною для всіх підписників сервісу в Центральній Європі.