Україна знову без "Оскара": фільм "Погані дороги" не увійшов у шорт-лист премії

"Погані дороги" / Фото: facebook.com/uafilmacademy

Не встигли українські шанувальники зрадіти з того, що фільм Наталії Ворожбит "Погані дороги" увійшов у лонг-лист премії "Оскар", як стало відомо, що більше на статуетку він не претендує.

На офіційному сайті кіноконкурсу з'явився список усіх країн-учасниць у номінації "Найкращий міжнародний фільм", і України в ньому знову не було.

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Які фільми потрапили в шорт-лист?

Згідно з вимогою кіноакадемії, зазвичай у шорт-лист потрапляли лише 9 картин. Через пандемію вимоги до фільмів трохи змінилися, і тепер позмагатися за заповітну статуетку зможуть аж 15 номінантів.

Great Freedom (Австрія)

Playground (Бельгія)

Lunana: A Yak in the Classroom (Бутан)

Flee (Данія)

Compartment No. 6 (Фінляндія)

I’m Your Man (Німеччина)

Lamb (Ісландія)

A Hero (Іран)

The Hand of God (Італія)

Drive My Car (Японія)

Hive (Косово)

Prayers for the Stolen (Мексика)

The Worst Person in the World (Норвегія)

Plaza Catedral (Панама)

The Good Boss (Іспанія)

Про що український фільм "Погані дороги"?

Драматична історія від Наталії Ворожбит розповідає про війну на Донбасі. Фільм складається з п'яти новел, які оповідають про життя та взаємини людей в умовах воєнного конфлікту.

Кадр з фільму "Погані дороги" / Фото: прес-служба

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HBO придбав фільм Наталії Ворожбит "Погані дороги". Тепер стрічка стане доступною для всіх підписників сервісу в Центральній Європі.