Український фільм Погані дороги увійшов у лонг-лист Оскара: про що це кіно

Торік фільм української режисерки та сценаристки Наталки Ворожбіт було представлено на кінофестивалі у Венеції

"Погані дороги" Наталки Ворожбіт увійшли у лонг-лист "Оскара" / Фото: Колаж: Сьогодні

Ця дебютна режисерська робота сценаристки Наталки Ворожбіт потрапила до лонг-листа 94-ї премії "Оскар" у категорії "Найкращий іноземний фільм". Загалом у лонг-листі 93 картини. Шорт-лист із 15 номінантів оголосять уже 21 грудня.

Про що фільм "Погані дороги"

Це драматична історія про війну на Донбасі. Сюжет складається з чотирьох новел, що розповідають про стосунки людей, що живуть на території України, якої торкнулася війна. Фільм про кохання, віру, ненависть, містить досить жорстокі сцени.

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Кадр з фільму "Погані дороги" / Фото: dzygamdb.com

Світова прем'єра української драми відбулася у програмі "Тиждень критики" 77-го Венеціанського кінофестивалю. Там же "Погані дороги" відзначили престижною нагородою у категорії "Найінноваційніший фільм".

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Ворожбіт працювала над сценаріями до фільмів "Кіборги", "Дике поле" та серіального хіту "Впіймати Кайдаша". Фільм "Погані дороги" – екранізація однойменної п'єси режисерки, яку вона написала для лондонського театру Royal Court.

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