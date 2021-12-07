Український фільм Погані дороги увійшов у лонг-лист Оскара: про що це кіно

Ця дебютна режисерська робота сценаристки Наталки Ворожбіт потрапила до лонг-листа 94-ї премії "Оскар" у категорії "Найкращий іноземний фільм". Загалом у лонг-листі 93 картини. Шорт-лист із 15 номінантів оголосять уже 21 грудня.
Про що фільм "Погані дороги"
Це драматична історія про війну на Донбасі. Сюжет складається з чотирьох новел, що розповідають про стосунки людей, що живуть на території України, якої торкнулася війна. Фільм про кохання, віру, ненависть, містить досить жорстокі сцени.
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Світова прем'єра української драми відбулася у програмі "Тиждень критики" 77-го Венеціанського кінофестивалю. Там же "Погані дороги" відзначили престижною нагородою у категорії "Найінноваційніший фільм".
Ворожбіт працювала над сценаріями до фільмів "Кіборги", "Дике поле" та серіального хіту "Впіймати Кайдаша". Фільм "Погані дороги" – екранізація однойменної п'єси режисерки, яку вона написала для лондонського театру Royal Court.
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