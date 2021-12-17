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Міжнародний стрімінговий гігант купив український фільм "Погані дороги"!

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 19:08
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HBO придбав фільм Наталії Ворожбит "Погані дороги", який увійшов до лонг-листа премії "Оскар"-2022. Тепер стрічка стане доступною для всіх передплатників сервісу в Центральній Європі
Фільм "Погані дороги"
Фільм "Погані дороги" / Фото: oll.tv

Картина знята компанією Kristi Films за підтримки Українського культурного фонду, і, на думку багатьох критиків, вважається одним із найкращих та найцікавіших вітчизняних фільмів останнього часу.

Нашим завданням було показати людей не чорно-білими, і не ділити їх на наших та чужих, а продемонструвати драму людей, які опиняються через певні обставини з різних боків конфлікту. У кожного з них своя правда, кожен має мотивацію воювати проти іншого боку, робити погані вчинки, – каже режисер фільму Наталія Ворожбит.

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Стрічка "Погані дороги" стала призером 77-го Венеціанського кінофестивалю, отримала рекордні 15 номінацій на здобуття кінопремії "Золота Дзіґа" та завоював три головні нагороди Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Фільм складається з п'яти новел про жителів Донбасу, які живуть по різні боки лінії розмежування. Літературною основою сценарію стала п'єса самої Наталі Ворожбит.

Що таке HBO?

Успішна американська телевізійна компанія преміум-класу, яка надає дві цілодобові послуги платного телебачення. Будучи частиною сім'ї WarnerMedia, HBO протягом десятиліть був визнаний одним із найшанованіших та інноваційних розважальних брендів у світі. Медіа-продукти HBO продаються у понад 150 країнах світу.

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Фільм Погані дороги
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