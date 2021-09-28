Українка стала "найкрасивішою мамою" на конкурсі краси в Європі: фото

Українка зі Львова стала найкрасивішою мамою в Європі / Фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs

Українки вважаються одними з найкрасивіших у світі. І це щоразу підтверджують наші співвітчизниці, які перемагають у конкурсах краси й отримують численні титули.

Нещодавно українка перемогла в конкурсі "Міс світу плюс сайз-2021". А тепер в України ще одна нагорода!

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Конкурс "Місіс Європа-2021" проходив у Таллінні, Естонія. Там 40-річна Зоряна Богдан здобула перемогу в номінаціях "Міс Спорт" і "Міс Мама Європи 2021", повідомляють на Facebook-сторінці Woman Eastern Europe. У конкурсі брали участь 14 красунь з 11 країн.

Зоряна Богдан перемогла в двох номінаціях на "Місіс Європи 2021" / Фото: facebook.com/EasternEurope.Mrs

Що відомо про Зоряну Богдан?

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Як повідомляє "Львівський портал", за освітою Зоряна Богдан – фінансист і працює в цій сфері майже 20 років. У Зоряни чотири сини, вона називає себе "божевільною мамою зі стажем".

У 38 років у Зоряни з'явилася мрія переплисти Босфор. Жінка знайшла однодумців і створила клуб "Мальви", який за рік виріс до п'ятнадцяти учасниць. Клуб – це спільні зустрічі, тренування, нетворкінг, навчальні тренінги та просто дружні поради.

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